Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με θύματα δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην Αθήνα. Κατηγορούμενοι είναι ο 20χρονος θείος τους και ένας 40χρονος άνδρας, οι οποίοι συνελήφθησαν για αδικήματα σε βάρος των ανηλίκων.

Οι πράξεις, σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να τελούνταν όταν η μητέρα των παιδιών και αδελφή του ενός συλληφθέντα τους άφηνε υπό τη φροντίδα τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις ενώ όταν τον ρώτησε το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο».

Άμεσα η μητέρα των παιδιών προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος των δύο ανδρών.

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, βρήκαν στα κινητά τηλέφωνα και του 20χρονου και του 40χρονου βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Μετά τη σύλληψή του ο 20χρονος ομολόγησε τις αρρωστημένες πράξεις του και προφυλακίστηκε ενώ ο 40χρονος, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη.

