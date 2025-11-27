Προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Adel σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 λόγω πλημμυρικών φαινομένων, ενώ σήμερα, Πέμπτη θα είναι και κλειστά τα σχολεία σε κάποιες περιοχές.

Η βόρεια και κεντρική Κέρκυρα δέχτηκε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε πολλές σχολικές μονάδες να θεωρείται επικίνδυνη. Έτσι, ο δήμος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στα βόρεια, κεντρικά και νότια του νησιού, αναφέρει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, κλειστά είναι τα σχολεία και με απόφαση του δημάρχου Ξηρομέρου ενώ και ο Δήμος Ανδραβίδας–Κυλλήνης ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστοί σήμερα.

Σαρώνει την Κέρκυρα η κακοκαιρία – Υπερχείλισε το ποτάμι

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται στην Κέρκυρα, όπου η καταιγίδα έχει προκαλέσει προβλήματα στο ποτάμι της πόλης.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη.

Στην περιοχή Κυρά Χρυσικού έπεσε δέντρο που έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου καθώς πλημμύρισε η αίθουσα.

Συναγερμός σήμανε επίσης όταν ένα κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Δεν κατάφερε να προσγειωθεί πτήση από Αθήνα προς Κέρκυρα

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Κέρκυρας εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Έκκληση να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις κάνει η Πολιτική

Προστασία με μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας.

Κατολισθήσεις στο Αγρίνιο – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Επίσης, πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Έντονα φαινόμενα καταγράφονται και στο Ρίβιο, όπου τεράστιες ποσότητες νερού έπεσαν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω της συνεχούς βροχής, με τη στάθμη να ανεβαίνει συνεχώς. Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρονται και στο Χαλίκι στο Αιτωλικό.

Αντιμέτωπη με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκεται και η Θεσπρωτία, ενώ τις πληγές τους μετρούν και στον Παραπόταμο.

skai.gr