Δρόμους ποτάμια, πλημμυρισμένα υπογεια, χάος στους δρόμους και ανθρώπους που κινδύνευσαν άφησε πίσω του το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας Byron, το οποίο έπληξε με σφοδρότητα την Αττική, αλλά και πολλές περιοχές ανά την επικράτεια, με τα περισσότερα προβλήματα να καταγράφονται στη Λακωνία. H Πολιτική Προστασία της Ελλάδας ενημέρωσε τους κατοίκους του λεκανοπεδίου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως αύριο το μεσημέρι.

Στο μήνυμα η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα ως το μεσημέρι της Παρασκευής και προτρέπει τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους υπόγειους χώρους.

Ήδη το λεκανοπέδιο δέχτηκε ένα πρώτο ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας το απόγευμα και έντονη βροχόπτωση και καταιγίδες.

Αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει κυκλοφοριακό χάος, ενώ δεν λείπουν και τα προβλήματα με αντλήσεις υδάτων.

Meteo: Έριξε 97χιλιοστά νερού στη Βλυχάδα, 45 στο Γκάζι

Εν τω μεταξύ το meteo ανακοίνωσε τα ύψη βροχής που έπεσαν στην Αττική το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι δύο ζώνες επικινδυνότητας και ο κίνδυνος για «fast floods» στην Αττική

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας παρουσίασε χάρτες με τη χώρα να είναι χωρισμένη σε δύο ζώνες επικινδυνότητας.

Η πρώτη περιλαμβάνει Χαλκιδική-Ημαθία-Πιερία-Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία-Σποράδες-ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα-Αττική-Βοιωτία, ενώ η δεύτερη αφορά δυτική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νότια Κρήτη.

Όσον αφορά την Αττική, εξήγησε ότι θα αρχίσει να επηρεάζεται περισσότερο από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, κυρίως στα δυτικά και τα νότια προάστια. Για το λόγο αυτόν η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή για την ασφάλεια των παιδιών.

Μάλιστα, ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες (σ.σ. τις αναφέρει ως fast floods).

Εκτός των σχολείων, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να κλείσει και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ τα μαθήματα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

iefimerida.gr