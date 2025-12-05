Ένταση επικράτησε στη Θεσσαλονίκη στα μπλόκα των αγροτών, καθώς αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να τους εμποδίσουν να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει όταν, όπως φαίνεται στα βίντεο, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και κινούμενη με όπισθεν κατευθύνονταν προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο, σταματώντας τα οχήματα μερικά εκατοστά από αυτούς. Μάλιστα ακούγονται να φωνάζουν «πάτα τον, τον π@@@@@».

Τα επεισόδια προκάλεσαν και την αντίδραση της κυβέρνησης η οποία δια του εκπροσώπου της διεμήνυσε ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνει» υπό αυτές τις συνθήκες.

Δείτε τους αγρότες να κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ προς τους αστυνομικούς:

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο σήμερα και παρέταξαν κλούβες και τους απαγόρευσαν να συνεχίσουν προς το αεροδρόμιο. Για λίγα λεπτά, οι τόνοι ανέβηκαν και οι αστυνομικοί, προτάσσοντας τις ασπίδες τους και χρησιμοποιώντας χημικά, εμπόδισαν τους αγρότες να συνεχίσουν, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί.

Οι αγρότες επέμειναν, ζητώντας να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει ένα ασθενοφόρο και ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούν εντάσεις, ωστόσο οι Αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση μετά τα επεισόδια εμφανίζει σκληρή στάση λέγοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μετά από τέτοιες εικόνες, «οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού».

Αναφέρει δε πως «η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Επ’ αόριστον ο αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ στη Βοιωτία

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, τέθηκε σε ισχύ σήμερα το πρωί περίπου στις 11:40, στο 90ο χιλιόμετρο του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στη Βοιωτία, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω συγκέντρωσης αγροτών και στάθμευσης τρακτέρ επί του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για το ρεύμα πορείας προς Λαμία, από το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας) έως το 101ο χιλιόμετρο (κόμβος Στρατοπέδου) και για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από το 107ο χιλιόμετρο (κόμβος Ακραιφνίου) έως το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας).

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Στα μπλόκα οι αγρότες της Θεσσαλίας

Στα μπλόκα παραμένουν, στο μεταξύ, και σήμερα οι αγρότες της Καρδίτσας, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, ενώ φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας, σας στηρίζουμε από την αρχή γιατί έχετε δίκαια αιτήματα. Μαζί θα αγωνιστούμε. Όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», δήλωσε χθες βράδυ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισκεπτόμενος το μπλόκο των αγροτών στο Λόγγο Τρικάλων.

Αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι με τρακτέρ, πραγματοποίησαν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η ημέρα κινητοποιήσεων.

Τον κόμβο αναμένεται να κλείσουν και από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποιήσεις τους.

Την υποστήριξή του στον αγώνα τους εξέφρασε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε στο μπλόκο. Στο μήνυμά του προς τους αγρότες τόνισε, πως «εάν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι που ήδη δοκιμάζεται γιατί είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ, Υπηρεσιών Κέντρων Υγείας, θα σβήσει».

Η στιγμή που αγρότες στη Θεσσαλονίκη κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ και κατευθύνονται προς τους αστυνομικούς: «Πάτα τον»

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αποκλεισμό του κόμβου, από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, την Κυριακή, στις 11:00 το πρωί, προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια θα γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται. Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, χαιρετίζει την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υπογραμμίζοντας, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας οργάνωσης και συσπείρωσης των βιοπαλαιστών αγροτών.

protothema.gr