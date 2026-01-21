Από πυκνό χιόνι καλύπτονται πολλές περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία σφυροκοπά με χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/1 πυκνό χιόνι πέφτει, σύμφωνα με το meteo, σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας (Γρεβενά, Γιαννιτσά, Βασιλίτσα), της Ηπείρου (Μέτσοβο, Βωβούσα Ιωαννίνων), της Θεσσαλίας (Πεζούλα Καρδίτσας, Βαμβακού Φαρσάλων, Καλαμπάκα), της Στερεάς Ελλάδας (Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Υπάτη Φθιώτιδας, Αμφίκλεια, Παλαιοχώρι Φθιώτιδας) και της Πελοποννήσου (Μεσορρούγι Αχαΐας) και της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντελικό Όρος).

Χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, το ‘στρωσε μέσα στην πόλη των Τρικάλων, δείτε εικόνες

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά. Ένα χιονοπέπλο κάλυψε τα ορεινά της πόλης, με τους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα και χωρίς -προς το παρόν- να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Νιφάδες χιονιού πέφτουν επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Αντίθετα με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.

Χορτιάτη

Από τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφασίστηκε οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ να παραμείνουν κλειστά για σήμερα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως -για παράδειγμα- σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη. Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δεν λειτουργούν ούτε οι μονάδες προσχολικής αγωγής αλλά και τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια) του δήμου Βέροιας, όπως και τα σχολεία ειδικής αγωγής αλλά και οι παιδικοί σταθμοί. Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Νάουσας, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Δεν θα λειτουργήσουν, επίσης, τα σχολεία και στους δήμους Έδεσσας και Πέλλας. Κατόπιν δε, επικοινωνίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πέλλας, αποφασίστηκε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις οδηγίες των σχολικών μονάδων.

Στον Δήμο Βόλου δεν θα λειτουργήσουν τα 1ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», 1ο Νηπιαγωγείο Πορταριάς «Αθανασάκειο» και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς – Δράκειας.Από τον Δήμο Αλμυρού ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αύριο, Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο της Βρύναινας καθώς και το Νηπιαγωγείο και του Δημοτικό Σχολείο της Ανάβρας.

Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με απόφαση δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Μηλιές και Νεοχώρι. Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Μηλεών και το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.

Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας: Πού έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα κάτωθι τμήματα οδικού δικτύου:

Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

Ε.Ο. Μουργκανίου – Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου – Γρεβενών,

Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Πυκνή χιονόπτωση μέσα στην πόλη των Τρικάλων

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr το ‘χει στρώσει και σε κεντρικά σημεία και συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες και από τη χιονισμένη Καλαμπάκα, στη σκιά των Μετεώρων:

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Σελίου με -6 βαθμούς Κελσίου, στο Λαϊλιά Σερρών και στο Νευροκόπι με -5, στην Κλεισούρα Καστοριάς και στη Βλάστη Κοζάνης με -4 και στο Βαρικό Φλώρινας με -2 βαθμούς.

Κακοκαιρία: Στα λευκά ντύθηκαν πολλές περιοχές της χώρας – Πού έπεσαν τα πρώτα χιόνια (Εικόνες & Βίντεο)

Την ίδια ώρα βίντεο που κυκλοφόρησαν το ForecastWeather καταγράφουν χιονόπτωση σε περιοχές όπως η Νάουσα Ημαθίας, η Καρδίτσα, το Καρπενήσι και η Κοζάνη την ώρα που η σφοδρή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νάουσα Ημαθίας

Χιονίζει μέσα στην πόλη της Φλώρινας ενώ πολύ πυκνή χιονόπτωση έχουμε σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας

Χιόνι μέσα στην πόλη της Καρδίτσας

Στα λευκά ξύπνησε και το Καρπενήσι

Τρίκαλα Κορινθίας

Δίλοφο Ζαγορίου: Η χιονόπτωση έντυσε το χωριό στα λευκά

