Η διαρροή αερίου, πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού ή φθοράς, σε συνδυασμό με αθέλητη πρόκληση σπινθήρα, αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο για την ακαριαία ανάφλεξη και την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν μεταβεί από την Αθήνα στα Τρίκαλα συλλέγουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε.

Από τι προκλήθηκε η έκρηξη

Σύμφωνα με το ενδεχόμενο που εξετάζουν οι έμπειροι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

Οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου -χωρητικότητας 9.000 λίτρων η καθεμία- ήταν ανέπαφες, καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Απορρίπτεται το σενάριο για το νέφος σκόνης αλευριού

Την ίδια ώρα φαίνεται ότι απορρίπτεται το σενάριο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Οι αξιωματικοί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξέτασαν και αυτό το σενάριο.

Και αυτό γιατί η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη.

Στην προκειμένη περίπτωση το σενάριο αυτό φαίνεται ότι απορρίπτεται γιατί η έκρηξη έχει σημειωθεί σε άλλο σημείο από αυτό που ήταν αποθηκευμένο το αλεύρι και επίσης δεν ήταν σε ποσότητα και συνθήκες που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.

Η τελευταία μελέτη πυρασφάλειας-πυρανίχνευσης

Από τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, προκύπτει ότι η τελευταία μελέτη πυρασφάλειας-πυρανίχνευσης, συστήματος ανίχνευσης διαρροής αερίου, συντάχτηκε και κατατέθηκε ηλεκτρονικά τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μηχανικός-μελετητής, εξετάζοντας τις διαστάσεις του κτιρίου, τις εργασίες που πραγματοποιούνται, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, σχεδίασε τη διάταξη και την απόσταση τοποθέτησης συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, όπως και τα συστήματα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Στη συνέχεια ο εγκαταστάτης τα τοποθέτησε σύμφωνα με τη μελέτη.

Προβληματικό στοιχείο το γεγονός ότι έλεγχος από κλιμάκια της Πυροσβεστικής για το αν τα στοιχεία της μελέτης έχουν γίνει πράξη, πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα 3 χρόνων.

Οι εικόνες του εργοστασίου μία ημέρα μετά την τραγωδία

iefimerida.gr