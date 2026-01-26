Πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, προκαλώντας σοκ και κινητοποίηση των αρχών.

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα. Στα θύματα περιλαμβάνονται η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

Όλες σοροί που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη μετά τη φονική έκρηξη σήμερα (26/1) τα ξημερώματα.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 4 σοροί ενώ υπάρχουν αναφορές και για την 5η.

Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

