Την έκρηξη που σημειώθηκε και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενες στο εργοστάσιο της Βιολάντα καταγράφει κάμερα ασφαλείας.

Το βίντεο δείχνει από μακριά την έκρηξη που μετέτρεψα τη νύχτα σε μέρα. Τα πλάνα καταγράψουν την λάμψη που στη συνέχεια τίναξε την εγκατάσταση στον αέρα.

Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Στο μεταξύ, σε τέσσερις ή πέντε σορούς φέρεται να ανήκουν τα ανθρώπινα μέλη που βρέθηκαν στο εργοστάσιο Βιολάντα, με την εξέταση DNA να αποτελεί τον μόνο τρόπο να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Όπως εξηγούν πηγές της Πυροσβεστικής «τα στελέχη της συλλέγουν ανθρώπινα μέλη και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουν αν ανήκουν στην τέταρτη ή πέμπτη νεκρή. Επομένως θα χρειαστεί να γίνει εξέταση DNA για να διαλευκανθεί η ταυτότητα».

Νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Γιώργος Καλαβούτας, μιλώντας στο CNN Greece δήλωσε πως εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός της αγνοούμενης εργαζόμενης. Οι Αρχές, σύμφωνα με τον κ. Καλαβούτα, αναζητούν «αποδεικτικά στοιχεία για το τι μπορεί να οδήγησε στην τραγωδία στα χαλάσματα». Οι σοροί που βρέθηκαν μεταφέρονται στη Λάρισα για ταυτοποίηση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης

Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η φονική έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή προπανίου.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Όπως εξήγησε στο μιλώντας στο Mega ο αντιστράτηγος ε.α. της Πυροσβεστικής και χημικός, κ. Χάλαρης για να υπάρξει αυτή η τεράστια ζημιά, σημαίνει ότι υπήρξε ένταση ωστικού κύματος. «Κάτι τέτοιο δίνουν ορισμένες κατηγορίες ουσιών που χρησιμοποιούνται ως θερμαντικές ύλες. Επομένως, το προπάνιο και το βουτάνιο για χρήση στην συγκεκριμένη βιομηχανία, θα μπορούσε να είναι μια αιτία».

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των εννέα κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

