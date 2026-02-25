Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το το «Ατελιέ», το τραγούδι με το οποίο ο Akylas έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό.

Το βίντεο, που είχε γυριστεί πριν από αρκετό καιρό, δημοσιοποιήθηκε μόλις τώρα, καταγράφει μια ξεχωριστή σύμπραξη των δύο ερμηνευτών του τραγουδιού, Akylas και Papazo, με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Πρόκειται για μια εναλλακτική, «ατμοσφαιρική» εκδοχή του τραγουδιού που τον ανέδειξε, με νέα ενορχήστρωση και διαφορετική ερμηνευτική χροιά.

