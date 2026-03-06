Στη σύλληψη του άνδρα που απειλούσε τη σκοπιά στη ΓΑΔΑ πως φέρει εκρηκτικά, προχώρησαν οι Αρχές της Ελλάδος το απόγευμα της Παρασκευής (6/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, αφρικανικής καταγωγής φέρεται να απείλησε πως θα τους «τινάξει στον αέρα».

Πάνω του έφερε δύο χειροβομβίδες και είχε επίσης ένα σακίδιο πλάτης. Κρατούσε στο χέρι του χειροβομβίδα όταν απειλούσε τους αστυνομικούς. Οι Αρχές τον αφόπλισαν και τον συνέλαβαν και τώρα εξετάζουν αν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν λειτουργικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι ψυχικά ασθενής.

cnn.gr