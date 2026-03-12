Σε ελληνική εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μιχαήλ ανήκει το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχτηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες. Από το περιστατικό ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ 38 μέλη πληρωμάτων διασώθηκαν.

Όπως μεταδίδει το CNN, το πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας και ιδιοκτησία εταιρείας με έδρα την Ελλάδα, και το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu είναι η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc.

Το δεξαμενόπλοιο Zefyros ανήκει στην εταιρεία Benetech των Γιώργου και Βασίλη Μιχαήλ που διαχειρίζεται στόλο από συνολικά έξι δεξαμενόπλοια.

Όπως αναφέρουν ναυλομεσιτικοί κύκλοι τα δύο από αυτά τα είχαν προς πώληση και πιο συγκεκριμένα, τα Helen M και το Tigris.

Ο Βασίλης Μιχαήλ είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Mr Jumbo, ενώ ο «πατριάρχης» της οικογένειας, Μιχαήλ Μιχαήλ, ήταν στενός συνεργάτης του «βασιλιά των tankers», Λουκά Χατζηιωάννου.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το αμερικανικό δίκτυο δείχνουν τα πλοία να καίγονται, με τις φλόγες να εξαπλώνονται και στη γύρω θαλάσσια περιοχή, πιθανότατα λόγω διαρροής πετρελαίου.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs March 11, 2026

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου είναι καλά στην υγεία τους ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα που τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικό διευθυντή της Iraqi Ports Company, οι διασωθέντες από τα δύο τάνκερ είναι όλοι αλλοδαποί. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή για την έκταση των ζημιών στα πλοία, λέγοντας απλώς ότι το συμβάν σημειώθηκε κάπου 30 ναυτικά μίλια (σχεδόν 100 χιλιόμετρα) από τις ακτές.

Η ιρακινή εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO ανέφερε ότι τα πλοία δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν σε ζώνη φόρτωσης εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ. Το Zefyros ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο.

Μετά την επίθεση, τα λιμάνια διακίνησης πετρελαίου της περιοχής διέκοψαν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αλ-Φαρτούσι.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Drone ή σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά;

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο». Νωρίτερα, πηγή ασφαλείας στη Βασόρα είχε δηλώσει στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά εκτιμάται ότι έπληξε τα δύο πλοία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρας είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και το στενό του Χορμούζ για να παραλύσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.



Αντιδράσεις από το Ιράκ

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιράκ, αντιστράτηγος Σάαντ Μάαν, δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε εντός των χωρικών υδάτων της χώρας και τη χαρακτήρισε παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι το Ιράκ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου από την πλευρά του απηύθυνε έκκληση «η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους και οδούς ενεργειακού εφοδιασμού (…) να προφυλαχθούν από περιφερειακές συρράξεις».

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε μερικές ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη για πιθανές επιθέσεις του Ιράν ή συμμάχων του εναντίον «πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στις ΗΠΑ» στην ιρανική επικράτεια. Η Τεχεράνη διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πλήττεται από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.

Προηγήθηκαν επιθέσεις σε τρία πλοία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι τρία πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στην ίδια περιοχή.

Σε μία από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκε πυρκαγιά σε πλοίο, γεγονός που ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.

Over the last 36 hours, Iranian forces have carried out 5 likely successful attacks on commercial vessels across the Persian Gulf.



At least 3 vessels have been heavily damaged, with another 3 suffering minor damage. Notably, some of the attacks were carried out by drone boats. pic.twitter.com/BOZ03jlf3c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 12, 2026

Η G7 εξετάζει συνοδεία πλοίων στον Κόλπο

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της ομάδας των χωρών της G7 — των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας — συμφώνησαν να εξετάσουν την επιλογή παροχής συνοδείας σε εμπορικά πλοία ώστε να μπορούν να πλοηγούνται ελεύθερα στον Περσικό Κόλπο.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη από την Προεδρία της G7, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες της ομάδας.

Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να διερευνήσει τη δυνατότητα συνοδείας πλοίων όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας, και αυτό θα συνοδεύεται επίσης από προσεγγίσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφορών και τους ασφαλιστές».

