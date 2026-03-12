«H παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί καμία αποστολή στρατιωτικής δύναμης» στο νησί από την Τουρκία, δήλωσε, την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, Λάνα Ζωχιού, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Ζωχιού επανέλαβε πως η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον όταν απειλείται η ασφάλεια του νησιού. « Η συνδρομή της Αθήνας προς τη Λευκωσία έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα», τόνισε. Παράλληλα επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τη συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια τουρκική κατοχή.

Σε σχέση με την ανακοίνωση της Τουρκίας αναφορικά με τα συστήματα Patriot στην Κάρπαθο, η Αθήνα επισημαίνει ότι οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως.

«Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος. Οι συνθήκες αυτές, όπως υπογραμμίστηκε, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών, ενώ η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή», επεσήμανε η κ. Ζωχιού.

ΚΥΠΕ