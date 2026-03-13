Συγκλονιστικά πλάνα από τη χθεσινοβραδυνή φονική επίθεση εις βάρος 20χρονου άνδρα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Το βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει τραυματισμένος από μαχαίρι μαζί με δύο φίλους του και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην κεντρική οδό Αργοναυτών. Οι φίλοι του και ένας πολίτης σπεύδουν να τον βοηθήσουν, ενώ αιμορραγεί πεσμένος στο έδαφος. Τα εν λόγω άτομα κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έφτασε μετά από λίγη ώρα στο σημείο.

Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο μετά τις 12 το βράδυ.

Το χρονικό της επίθεσης

Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή επίθεση με θύμα 20χρονο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και φαίνεται να αποδίδεται σε οπαδικό επεισόδιο, καθώς ο νεαρός υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα της επίθεσης. Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο μετά τις 12 το βράδυ.

Το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση:

Την έρευνα για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τρία άτομα είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και όταν εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο. Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.



Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στο protothema.gr αναφέρουν ότι οι δράστες μαχαίρωσαν τον 20χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, δίπλα σε έναν κάδο. Μετά την επίθεση οι δράστες περίμεναν ένα στενό πιο κάτω και έβλεπαν το θύμα που ήταν αιμόφυρτο κάτω. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί κάποιος φώναξε ότι «αυτοί είναι οι δράστες» και τότε τράπηκαν σε φυγή. Μια αστυνομικός προσπάθησε να τους κυνηγήσει ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν.

protothema.gr