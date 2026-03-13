Υπέκυψε στα τραύματά του ο 20χρονος άνδρας που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος έφερε τραύμα από μαχαίρι και διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Μετά τις 12 το βράδυ, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Την έρευνα για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του ΕΡΤnews, Λία Χριστάρα, που συνομίλησε με αυτόπτη μάρτυρα, μια ομάδα νεαρών καταδίωξε τον νεαρό στα στενά της περιοχής. «Μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο ΑΧΕΠΑ αλλά δυστυχώς κατέληξε μετά από λίγη ώρα», πρόσθεσε. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της φονικής επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο νεαρός χτυπήθηκε πισώπλατα. Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος B. Ελλάδος.

