Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το βράδυ θρίλερ στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου αστυνομικοί εντόπισαν σε διαμέρισμα τις σορούς μιας 91χρονης και της 56χρονης κόρης της σε προχωρημένη σήψη. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 54χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τον θάνατο των δύο γυναικών.

Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη όταν συγγενείς της οικογένειας πήγαν στην Αστυνομία και ανέφεραν τη «μυστηριώδη» εξαφάνιση μάνας και κόρης το τελευταίο τρίμηνο.

Ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε πώς κάτι κακό έχει συμβεί στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη ήταν ο ανιψιός της ηλικιωμένης και ξάδελφος της 56χρονης ο οποίος ήρθε σε επαφή με τους υπόλοιπους συγγενείς τους, στην επαρχία, προκειμένου να κάνουν καταγγελία και να μπορέσουν οι Αρχές να κάνουν έρευνα στο σπίτι.

Το σπίτι όπου βρέθηκαν νεκρές μητέρα και κόρη

Ο ίδιος περιγράφει τις ημέρες αγωνίας που πέρασε περιμένοντας ένα σημείο ζωής από τη θεία και την ξαδέλφη του.

«Ξεκίνησε από εμένα γιατί οι υπόλοιποι συγγενείς είναι εκτός Αθηνών. Η θεία επειδή έχω χάσει την οικογένειά μου έρχονταν στο μαγαζί, έφερναν δώρα για το παιδί. Έρχονταν κάθε 15 ημέρες αλλά εδώ και 6 μήνες χάθηκαν. Η ξαδέλφη είχε καρκίνο και η θεία, η συγχωρεμένη, είχε άνοια. Και σκέφτηκα πως θα τρέχουν με τους γιατρούς. Όμως, το χρονικό διάστημα μεγάλωνε.

Πήγα στην Αστυνομία, πήρα κάποιες ξαδέλφες από το σόι της συγχωρεμένης. Ξεκίνησα να πηγαίνω στο σπίτι, κάποιες φορές μου άνοιγε, κάποιες δεν μου άνοιγε.

Μου έλεγε “η θεία κοιμάται” και έφευγα αλλά το παιδί έχει σοβαρά προβλήματα. Πήγα στην Αστυνομία και δήλωσα ότι έχω καιρό να τους δω, να δηλώσω την εξαφάνισή τους. Πήγα και χθες το μεσημέρι μπας και κρυφτώ και μπορέσω να μπω στο σπίτι να δω αν ζει η θεία μου. Βάρεσα το κουδούνι αλλά ξέρω ότι αυτός δεν ανοίγει.

Όπως μου ανοίγει μου έκανε μια βίαιη κίνηση και φοβήθηκα μήπως είχε κάποιο μαχαίρι. Είχε το κλειδί και κλείδωνε την πόρτα. Με έσφιξε πολύ δυνατά. Τον ρώτησα που είναι η θεία και μου λέει κοιμάται και μετά μου λέει ότι η ξαδέλφη είναι στο άλλο σπίτι, στην Ρόδων», αναφέρει ο συγγενής των δύο θυμάτων για το δεύτερο σπίτι της οικογένειας τη διεύθυνση του οποίου έδωσε ο 54χρονος στους Αστυνομικούς προκειμένου να τους παραπλανήσει.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις δύο γυναίκες καθώς ο 54χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά, ψυχιατρικά προβλήματα που τον έκαναν βίαιο. Τη βία του, μάλιστα, την ασκούσε στην ίδια του τη μητέρα την οποία στο παρελθόν είχε χτυπήσει, όπως είχε αντιληφθεί ο ανιψιός της.

«Και ο πατέρας μου πριν πεθάνει μου έλεγε “πρόσεχε την αδελφή μου γιατί θα τη σκοτώσει”. Ερχόταν στο μαγαζί μου η θεία και είχε σημάδια στα χέρια η γυναίκα. Εγώ πήγα από την πολυκατοικία, στην Ρόδων, και ένας από εκεί μου είπε ότι η ξαδέλφη μου έχει να έρθει 3-4 μήνες. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω από 3 μήνες που τις έχει σκοτώσει. Έτσι εκτιμώ ότι έγινε αλλά ο ιατροδικαστής θα δείξει. Ειδοποίησα και κάτι θείες μου για να πάνε στο Τμήμα, στην περιοχή τους, για να έχουν την εντολή του Εισαγγελέα και να μπορέσει να μπει τουλάχιστον η Αστυνομία στο σπίτι», τονίζει ο ίδιος.



«Πέθαναν μόνες τους, δεν το είπα γιατί φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» λέει ο γιος στου Ζωγράφου που συνελήφθη για ανθρωποκτονία

Τον ισχυρισμό ότι η 91χρονη μητέρα του και η 56χρονη κόρη της και αδελφή του πέθαναν μόνες τους, φέρεται να προβάλει ο 54χρονος γιος της οικογένειας που ανακρίνεται αφού οι σοροί των δύο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, σε δωμάτιο που είχε ο ίδιος σφραγίσει.

Κατά πληροφορίες αυτό που λέει είναι ότι πριν 3 μήνες περίπου πέθανε η αδερφή του η οποία έπασχε από καρκίνο και επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί την έβαλε στο δωμάτιο με τη μητέρα του η οποία πέθανε δύο μέρες αργότερα.

Προσπαθώντας, δε, να δικαιολογήσει ότι δεν απέκρυψε τους δύο θανάτους, ισχυρίστηκε πως φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί των δύο γυναικών.

Ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί δεν φαίνεται να πείθουν τον εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς ζήτησε τη σύλληψη του 54χρονου για ανθρωποκτονία κατά συρροή, όπως και έγινε.

Οι δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές

«Πέθαναν πριν τρεις μήνες»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας λέει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες, χρονικό διάστημα που συμφωνεί με όσα έχουν καταγγείλει οι συγγενείς τους.

Την ίδια ώρα η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι τα πτώματα μητέρας και κόρης ήταν στο δωμάτιο που εντοπίστηκαν για περισσότερο από έναν μήνα.

Το Εγκληματολογικό Ερευνών φεύγει με τα ευρήματα από το διαμέρισμα

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες συγγενών των δύο γυναικών στο ΑΤ Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη (26/3).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας.

Το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι.

Ωστόσο, το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ο 54χρονος γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν σε άλλη οδό.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άντρας και επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

