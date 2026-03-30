Μόνες τους υποστηρίζει ότι πέθαναν η 91χρονη μητέρα του και η 56χρονη αδελφή του, ο 54χρονος που ανακρίνεται, μετά τον εντοπισμό των δύο γυναικών νεκρών και σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου. Οι σοροί βρέθηκαν σε δωμάτιο που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε σφραγίσει ο ίδιος.

Κατά πληροφορίες αυτό που λέει είναι ότι πριν 3 μήνες περίπου πέθανε η αδερφή του η οποία έπασχε από καρκίνο και επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί την έβαλε στο δωμάτιο με τη μητέρα του η οποία πέθανε δύο μέρες αργότερα.

Προσπαθώντας, δε, να δικαιολογήσει ότι δεν απέκρυψε τους δύο θανάτους, ισχυρίστηκε πως φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί των δύο γυναικών.

Ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί δεν φαίνεται να πείθουν τον Εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς κατά πληροφορίες έχει ζητήσει τη σύλληψη του 54χρονου για ανθρωποκτονία κατά συρροή.

«Πέθαναν πριν τρεις μήνες»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας λέει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες, χρονικό διάστημα που συμφωνεί με όσα έχουν καταγγείλει οι συγγενείς τους.

Την ίδια ώρα η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι τα πτώματα μητέρας και κόρης ήταν στο δωμάτιο που εντοπίστηκαν για περισσότερο από έναν μήνα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες συγγενών των δύο γυναικών στο ΑΤ Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη (26/3).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας.

Το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι.

Ωστόσο, το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ο 54χρονος γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν σε άλλη οδό.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άντρας και επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

