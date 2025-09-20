Μπροστά σε τροχαίο ατύχημα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Ηράκλειο ο διεθνής μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Κώστας Παπανικολάου.

Λίγο μετά τη λήξη του φιλικού Ολυμπιακός – Armani Milano, στο πάρκινγκ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού, αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα με τα δύο παιδιά της, ηλικίας περίπου έξι ετών, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα. Ο Παπανικολάου απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο για να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη, κρατώντας τα απασχολημένα με συζήτηση γύρω από το μπάσκετ.

«Τι ομάδα είσαστε; Ποιοι παίκτες σας αρέσουν;» ρώτησε τα παιδιά, τα οποία απάντησαν «Ολυμπιακός» και τον ανέφεραν ως αγαπημένο τους παίκτη. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι, αν και τα παιδιά γνώριζαν τον τραυματισμό της μητέρας τους, ο Παπανικολάου τα διαβεβαίωνε συνεχώς ότι όλα θα πάνε καλά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για νοσηλεία, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

iefimerida.gr