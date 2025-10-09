Αντιδράσεις προκαλεί στο Σάλτσμπουργκ το φιλόδοξο σχέδιο του 82χρονου μεγιστάνα της Porsche, Βόλφγκανγκ Πόρσε, να κατασκευάσει έναν ιδιωτικό υπόγειο δρόμο μήκους 500 μέτρων που θα συνδέει την έπαυλή του με το κέντρο της πόλης.

Ο Πόρσε, που αγόρασε το 2019 τη βίλα του 17ου αιώνα στον λόφο Kapuzinerberg έναντι περίπου 9 εκατ. ευρώ – κατοικία που ανήκε κάποτε στον συγγραφέα Στέφαν Τσβάιχ – σχεδιάζει τώρα την κατασκευή υπόγειου δρόμου που θα ξεκινά από δημοτικό πάρκινγκ και θα καταλήγει σε ιδιωτικό γκαράζ κάτω από το σπίτι του, χωρητικότητας οκτώ αυτοκινήτων. Το έργο υπολογίζεται να κοστίσει περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πολεοδομική επιτροπή του Σάλτσμπουργκ ενέκρινε το έργο στις αρχές Σεπτεμβρίου, παρά τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον συνεχή θόρυβο των εργασιών και τον αντίκτυπο στο φυσικό τοπίο του λόφου, ενώ οι Οικολόγοι κάνουν λόγο για περιβαλλοντική παρέμβαση που εξυπηρετεί αποκλειστικά έναν ιδιώτη.

Η επικεφαλής των Πρασίνων στο δημοτικό συμβούλιο, Ίνγκεμποργκ Χάλερ, σημείωσε ότι «αυτό που έχει συγκλονίσει τον κόσμο είναι ότι επιτρέπεται σε έναν ιδιώτη να σκάψει το βουνό για δικό του όφελος», ενώ ο αντιδήμαρχος, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, έκανε λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ πλουσίων και απλών πολιτών».

Από την πλευρά του, ο νέος δήμαρχος του Σάλτσμπουργκ, Μπέρνχαρντ Άουινγκερ – ο οποίος εργάστηκε επί 27 χρόνια για την Porsche – παραδέχτηκε ότι «η οπτική θα μπορούσε να είναι καλύτερη», αλλά διευκρίνισε ότι «κληρονόμησε» την υπόθεση και έχει περιορισμένη επιρροή.

Η πολεοδομική επιτροπή, ωστόσο, υπεραμύνεται της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι το έργο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούν το τούνελ «δεν θα εκπέμπουν καυσαέρια, δεν θα καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και δεν θα προκαλούν ατυχήματα».

Η ιστορική βίλα του Στέφαν Τσβάιχ

Η βίλα του Πόρσε έχει ιστορική σημασία, καθώς αποτέλεσε το σπίτι του Αυστριακού συγγραφέα Στέφαν Τσβάιχ έως το 1934, πριν εγκαταλείψει τη χώρα λόγω της ανόδου του φασισμού. Εκεί φιλοξένησε επιφανείς λογοτέχνες όπως τον Τόμας Μαν και τον Τζέιμς Τζόις.

Πολλοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο δήμος θα έπρεπε να είχε αγοράσει το ακίνητο και να το διατηρήσει ως πολιτιστικό μνημείο, ωστόσο, μετά την εξαγορά του από τον Πόρσε, παραμένει ιδιωτική κατοικία.

Παρά τις αντιδράσεις, οι εργασίες για την κατασκευή του τούνελ αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, με το έργο να έχει ήδη λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.

