Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» του 2004, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Μελ Γκίμπσον, προχωρά με αλλαγές στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της.

Περισσότερα από 20 χρόνια από την επιτυχία της ταινίας, ο Γκίμπσον επιστρέφει ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος με το σίκουελ «Η Ανάσταση του Χριστού», με τον 36χρονο Φινλανδό ηθοποιό Jaakko Ohtonen στον ρόλο του Χριστού και την επίσης 36χρονη Κουβανή Mariela Garriga, στον ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής.

Η απόφαση του Γκίμπσον να μην επαναφέρει τον Τζιμ Καβίεζελ στο πρωταγωνιστικό ρόλο χαρακτηρίστηκε από πολλούς «βλάσφημη». Υπενθυμίζεται ότι στην ταινία του 2004 την Μαρία Μαγδαληνή την υποδύθηκε η Μόνικα Μπελούτσι.

Η ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Μαγδαληνή (αριστερά) με τη Μάια Μόργκεστερν ως Μαρία και τον Χρίστο Ζίβκοφ ως τον απόστολο Ιωάννη σε μια σκηνή από την ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον

«Ο Καβίεζελ πρέπει να είναι συντετριμμένος. Μιλάει για αυτήν την ταινία από το 2012», έγραψε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον ηθοποιό, ο οποίος είναι βαθιά θρησκευόμενος Ρωμαιοκαθολικός. «Νόμιζα ότι θα χρησιμοποιούσαν τον Τζιμ και θα χρησιμοποιούσαν CGI για να τον κάνουν να φαίνεται νεότερος», σχολίασε κάποιος άλλος.

Άλλοι υποστήριξαν ότι η ανανέωση του καστ ήταν αναγκαία καθώς η διαδικασία για να εμφανίζονται νεότεροι οι ηθοποιοί θα κόστιζε υπερβολικά. «Έβγαζε νόημα να ξαναμοιράσουν όλους τους ρόλους της ταινίας. Θα έπρεπε να κάνουν όλο αυτό το CGI, όλη αυτή την ψηφιακή δουλειά — απο-γήρανση και τα λοιπά — που θα ήταν πολύ δαπανηρή», είχε δηλώσει σχετικά πηγή κοντά στην παραγωγή στο Variety.

Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την επιλογή του Ohtonen τονίζοντας ότι ο Γκίμπσον δεν έπρεπε να διαλέξει έναν λευκό ηθοποιό για να υποδυθεί έναν άνδρα από τη Μέση Ανατολή που έζησε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.

«Άρα απλώς θα συνεχίσουμε την ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν λευκός. Lol, εντάξει Μελ», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος λογαριασμός χαρακτήρισε τον Ohtonen «DEI Jesus», θέλοντας να επισημάνει ότι η επιλογή έγινε με όρους ποικιλομορφίας και ένταξης, ενώ κάποιος άλλος αστειεύτηκε: «Επιβεβαιώθηκε ότι ο Ιησούς ήταν Φινλανδός».

Ο Ohtonen θα υποδυθεί τον Ιησού στη νέα ταινία του Μελ Γκίμπρον

Η απόφαση για το κάστινγκ φαίνεται να είναι πρόσφατη, καθώς μόλις τον Απρίλιο ο Καβίεζελ μιλώντας σε podcast άφησε να εννοηθεί ότι ήταν έτοιμος να επανέλθει στον ρόλο του.

Η νέα ταινία, που διαδραματίζεται τρεις ημέρες μετά τη Σταύρωση, θα γυριστεί σε τοποθεσίες της νότιας Ιταλίας. Οι λεπτομέρειες της πλοκή είναι άγνωστες, ωστόσο η ταινία θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Η πρώτη ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο μέρος θα κάνει πρεμιέρα την Ημέρα της Αναλήψεως, Πέμπτη, 6 Μαΐου 2027.

Ο Γκίμπσον, μαζί με τον Μπρους Ντέιβι και την εταιρεία τους Icon Productions, είναι στην παραγωγή σε συνεργασία με την Lionsgate.

iefimerida.gr