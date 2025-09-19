Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον, ύστερα από δύο χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι γνωστοποίησε τον χωρισμό του την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, μέσα από κοινή δήλωση, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη «με πολύ σεβασμό και βαθιά φροντίδα του ενός προς τον άλλον», σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός και ο εκκεντρικός Αμερικανός σκηνοθέτης είχαν ξεκινήσει τη σχέση τους από τον Απρίλιο του 2023. Παρότι η γνωριμία τους χρονολογείται από το 2006, η ρομαντική τους ιστορία άρχισε έπειτα από τη συνάντησή τους στο Φεστιβάλ Lumière της Λυών το 2022, όπου ο Τιμ Μπάρτον παρέλαβε βραβείο από τα χέρια της Μπελούτσι.

Monica Bellucci and Tim Burton SPLIT: Couple release joint statement after two year relationship ends as they part ways with 'much respect and care for each other' https://t.co/11tOCP11ap September 19, 2025

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε τον Ιούνιο του 2023, όταν η Μπελούτσι δήλωσε στο Elle France: «Χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άντρα… Είναι μια από εκείνες τις συναντήσεις που σπάνια συμβαίνουν στη ζωή… Αγαπώ τον Τιμ και έχω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτόν».

Οι δυο τους συνεργάστηκαν πρόσφατα στην ταινία “Beetlejuice Beetlejuice”, με τον Μπάρτον στη σκηνοθεσία και τη Μπελούτσι στον ρόλο της Ντολόρες, πρώην συζύγου του χαρακτήρα που υποδύεται ο Μάικλ Κίτον. «Είμαι τιμημένη που μπαίνω στον κόσμο του Τιμ», είχε δηλώσει η ηθοποιός, χαρακτηρίζοντάς τον «καλλιτέχνη που δημιουργεί καταστάσεις φανταστικές, τρομακτικές, κωμικές και συγκινητικές ταυτόχρονα».

Η Μπελούτσι υπήρξε παντρεμένη με τον Βενσάν Κασέλ από το 1997 έως το 2013, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, ενώ διατηρούσε σχέση με τον καλλιτέχνη Νικολά Λεφεβρ έως το 2019. Από την πλευρά του, ο Μπάρτον είχε μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, πριν χωρίσουν το 2014.

protothema.gr