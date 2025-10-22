Η Καρολίνα Πελενδρίτου προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, γνωστοποιώντας πως έχει χωρίσει με τον σύζυγό της.

Η Παραολυμπιονίκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε συνέντευξη που θα προβληθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κάποια πράγματα γίνονται γιατί έτσι πρέπει».

Η ίδια δεν θέλησε να επεκταθεί ή να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους του διαζυγίου της.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Χώρισα με τον σύζυγό μου. Κάποια πράγματα γίνονται, γιατί έτσι πρέπει να γίνουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με φλερτάρουν. Θέλω να μοιραστώ τη ζωή μου με εκείνον που θα αγαπήσει την αληθινή Καρολίνα. Δεν έχω οπτική επαφή, αλλά έχω έντονο ένστικτο και συνήθως δεν πέφτω έξω».

Σε άλλο σημείο, η Καρολίνα Πελενδρίτου που είναι τυφλή, εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία δύο χρόνια σκέφτεται να γίνει μητέρα, και μάλιστα φέτος προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων: «Τα τελευταία δυο χρόνια σκέφτομαι έντονα τη μητρότητα. Φέτος έκανα κατάψυξη ωαρίων. Είναι πρώτη φορά που το λέω. Η επιστήμη προχωρά και είναι πολύ υποστηρικτική ώστε να μην κάνεις παιδί με τον λάθος άνθρωπο».

protothema.gr