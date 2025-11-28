Απόσπασμα συνέντευξης του Νίκου Οικονομόπουλου παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, με τον τραγουδιστή να αναφέρεται στη σχέση του με τη θρησκεία, αλλά και σε ζητήματα της προσωπικής του ζωής, όπως το ενδεχόμενο γάμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι «παραδομένος στον Χριστό» και σημείωσε πως δεν τον απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο θα σχολιαστεί η πίστη του.

Στο «Πρωινό», που προβλήθηκε σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, μεταδόθηκε το συγκεκριμένο μέρος της συνέντευξης. Ο Γιώργος Λιάγκας διευκρίνισε ότι, παρότι η συνομιλία τους κράτησε αρκετές ώρες, στον τηλεοπτικό χρόνο θα παρουσιαστεί μόνο ένα απόσπασμα διάρκειας περίπου τριάντα λεπτών.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται επιφυλακτικός, ωστόσο αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον. «Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί εγώ σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι».

Αναφερόμενος και στη δημόσια δήλωση που είχε κάνει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για την οποία ο τραγουδιστής τον είχε ευχαριστήσει δημόσια, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε με λόγια εκτίμησης για τον συνάδελφό του. «Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πίστη του, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με τον Χριστιανισμό και τη σημασία που έχει στη ζωή του. «Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;», δήλωσε.

