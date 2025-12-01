Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, θέλει να καθησυχάσει τους θαυμαστές της που ανησυχούν για την υγεία της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ίδρυμα Μπαρντό.

Η ανακοίνωση έγινε επειδή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν ότι η 91χρονη Γαλλίδα πρώην ηθοποιός και νυν ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων νοσηλεύτηκε εκ νέου στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας τον περασμένο μήνα έπειτα από νοσηλεία της εκεί τον Οκτώβριο, στη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε σε επέμβαση ήσσονος σημασίας, όπως ανακοίνωσε τότε το γραφείο της.

«Η κ. Μπριζίτ Μπαρντό αυτή τη στιγμή αναρρώνει»

Ως απάντηση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες η κ. Μπριζίτ Μπαρντό θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή τη στιγμή αναρρώνει, ότι θα εκτιμούσε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτική της ζωή και καλεί όλους να ηρεμήσουν. Η κ. Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη. Τους στέλνει αυτό το μήνυμα: Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας’, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή τα χρόνια του΄50 και του΄60 από ταινίες όπως “Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα”. Την ίδια περίοδο ασχολήθηκε και με το τραγούδι και κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους.

Σταμάτησε να ασχολείται με την υποκριτική τα χρόνια του ’70, εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα– και αφοσιώθηκε στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω ενός ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

ΑΠΕ – ΜΠΕ