Ο πρίγκιπας Χάρι προκάλεσε αποδοκιμασίες αλλά και γέλια στο κοινό του Late Show with Stephen Colbert, κατά την εμφάνισή του σε χριστουγεννιάτικο σκετς με τον γνωστό παρουσιαστή. Στο πλαίσιο του χιουμοριστικού segment, ο Χάρι ειρωνεύτηκε τον «βασιλιά» Τραμπ, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την, όπως τη χαρακτήρισε, «αβάσιμη» αγωγή κατά του CBS.

Η εμφάνισή του προβλήθηκε με έντονη ανταπόκριση από το κοινό, συνδυάζοντας σατιρικό σχολιασμό, πολιτικές αιχμές και χριστουγεννιάτικη τηλεοπτική ατμόσφαιρα.

Prince Harry gatecrashing Stephen Colbert’s monologue is too funny 🤣🤣 pic.twitter.com/kSOPLAjRMq December 4, 2025

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για τον «βασιλιά Τραμπ»

O Χάρι αστειεύτηκε ότι οι Αμερικανοί «έχουν εμμονή με τη βασιλεία», προσθέτοντας: «Άκουσα ότι εκλέξατε βασιλιά». Η αναφορά στον Τραμπ προκάλεσε άμεσα αποδοκιμασίες από το κοινό του CBS, με τον Κόλμπερτ να απαντά χαμογελώντας: «Έχεις δίκιο». Ο Χάρι συνέχισε, κάνοντας χιουμοριστική αναφορά στον .. «προ προ προ προ προ προπάππου του», βασιλιά Γεώργιο Γ΄(.σ.σ ο Βασιλιάς κατά την περίοδο της αμερικανική επανάστασης για την ανεξαρτησία), για να λάβει την αιχμηρή απάντηση του Κόλμπερτ: «Λοιπόν, ήταν κάπως… μα@ς». Ο πρίγκιπας, χαμογελώντας, τον προέτρεψε να μην συνεχίσει.

Prince Harry makes brutal Donald Trump joke as he appears in surprise sketch https://t.co/nGBaJLM7fg pic.twitter.com/extKT33OL0 December 4, 2025

Το σκετς εξελίχθηκε με τον Χάρι να παρουσιάζει –υποτίθεται– τα «προσόντα» του για να παίξει σε μια ταινία, από την ιππασία μέχρι την πτήση ελικοπτέρου, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα σαρκαστικό χτύπημα όταν σχολίασε την «αβάσιμη αγωγή» του Τραμπ κατά του CBS για παραπλανητικά μονταρισμένη συνέντευξη με την Κάμαλα Χάρις που κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό του Αμερικανού προέδρου και του τηλεοπτικού σταθμού.

Η αναφορά στο πρόσφατο διακανονισμό των 36 εκατομμυρίων δολαρίων του δικτύου προκάλεσε αίσθηση, με τον παρουσιαστή να αρνείται ότι συμμετείχε στη διαδικασία και τον Χάρι να αστειεύεται: «Ίσως γι’ αυτό σε ”ακύρωσαν”».

Πηγή: iefimerida.gr