Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα στη μουσική, κάνοντας μια προσωπική αναδρομή στις απορρίψεις που γνώρισε πριν χαράξει πορεία στη δισκογραφία. Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε επίσης για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, με την οποία απέκτησε έναν γιο που σήμερα είναι ενός έτους, περιγράφοντας τη σχέση τους ως σταθερό σημείο στη ζωή του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί η δημόσια εικόνα του να συνδεθεί με πολιτικές τοποθετήσεις. «Δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η μουσική παραμένει πρωταρχική του προτεραιότητα.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στο «Ενώπιος Ενωπίω», αναφερόμενος αρχικά στην απόρριψη που δέχτηκε όταν έκανε τις πρώτες απόπειρες να μπει σε κάποια δισκογραφική εταιρεία.

Όπως είπε, υπήρξαν πρόσωπα που τον αμφισβήτησαν και άλλα που τον υποτίμησαν καλλιτεχνικά: «Δεν θέλω να κρατάω απωθημένα μέσα μου. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Γενικότερα είμαι της άποψης ότι η συγχώρεση είναι μεγαλύτερη. Μου έκοψαν τότε τη διάθεση, αλλά μου έδωσαν το κίνητρο για να τους αποδείξω ότι “κοιτάξτε να δείτε, εγώ κάτι αξίζω, ας πούμε. Κάτι μπορώ κι εγώ να προσφέρω σε κάτι που εσείς δεν βλέπετε”. Ήταν για τουλάχιστον πάνω από 5-6 χρόνια. Είχα γυρίσει όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, δεν με πίστευε κανένας. Δηλαδή, πολλές φορές το λέμε και γελάμε μεταξύ μας. Υπήρχε και άνθρωπος συγκεκριμένος, ο οποίος ήθελε να με χρηματοδοτήσει και υπήρχε ένας άνθρωπος που ήταν ο γενικός διευθυντής στην εταιρεία και του λέει “γιατί τα βάζεις τα λεφτά λέει σε αυτόν; Θα τα χάσεις”. Απίστευτο. Χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι και λέω “εσύ κάποια στιγμή να το θυμάσαι αυτό”. Και εκεί φεύγουμε και πραγματικά εκείνος ο άνθρωπος να τον έχει καλά ο Θεός και μόνο που προσφέρθηκε να είναι εκεί δίπλα μου, θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για τον γιο του Βασίλη και τις στιγμές που μοιράζεται μαζί του: «Η πραγματική αξία των πραγμάτων είναι να νιώθεις ελεύθερος μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Το ωραιότερο δώρο της ζωής είναι ο Βασίλης. Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα. Προσπαθώ τις πρωινές ώρες που ξυπνάει, να είμαι εκεί και περιμένω τη στιγμή που θα ξυπνήσει και θα είμαστε μαζί, και θα τον πάρω αγκαλιά. Είναι μικρός. Αυτές οι στιγμές θέλω να τις ζω, να είμαι εκεί».

Όσο για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα και τα στοιχεία που ξεχώρισε στον χαρακτήρα της, δήλωσε: «Γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω τη ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες. Αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ, που ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ζούσε στο Λος Άντζελες, γιατί σπούδαζε εκεί. Ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε συντροφιά, που της έλεγα για τις ανασφάλειες μου. Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να τη γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα, αν και δεν της αρέσει αυτό. Δεν συμπαθεί τη δημοσιότητα, αλλά πραγματικά, αν ο κόσμος τη δει, θα καταλάβει τι άνθρωπος είναι».



Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμπλήρωσε ότι η σύζυγός του είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική σε ό,τι αφορά τη φύση της δουλειάς του: «Είναι υποστηρικτική στη δουλειά μου. Νιώθω τόση ασφάλεια μαζί της, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, αυτό που μου έδειχνε είναι ότι αγαπάει και θέλει να προστατεύσει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι. Οπότε όταν ένιωσα αυτή την ασφάλεια ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει πάνω από όλα τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι η δουλειά από την άποψη δουλειά, έτσι όπως ο κόσμος καταλαβαίνει».

Κλείνοντας, ο καλλιτέχνης μίλησε και για τη γνωριμία του με την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου και εξαιρετικού φίλου μου, του Έρικ. Είχαμε γνωριστεί πριν μπλεχτεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλον τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα ως άνθρωπος είναι πολύ δοτική. Εκεί λοιπόν με κέρδισε ως άνθρωπος. Χωρίς να ξέρω ούτε πολιτικές. Δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα, ότι θα είναι η καινούργια Πρέσβης».



Σε άλλο σημείο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέφερε ότι έχουν γνωριστεί και οι οικογένειές τους: «Εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα γιατί λέω, αυτός ο άνθρωπος και με τη δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση ήταν χαρά από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο την Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μία πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, εγώ γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου και τα λοιπά και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας. Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και εγώ προέρχομαι από μια γειτονιά που ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία, αλλά έχει τις δυσκολίες της».

protothema.gr