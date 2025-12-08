Στο νοσοκομείο εισήχθη τα ξημερώματα η Έλενα Παπαρίζου, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την πρόβα του The Voice of Greece. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της τραγουδίστριας ακυρώνονται, ενώ η καλλιτέχνιδα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Όπως αναφέρει η MINOS EMI, «η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά τη χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόησή μας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

iefimerida.gr