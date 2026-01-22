Ο θρυλικός ντράμερ και τραγουδιστής των Genesis, Φιλ Κόλινς, εξέφρασε με ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του και την επιθυμία του να επιστρέψει στο στούντιο, παρά τις σοβαρές προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Eras – In Conversation του BBC, με αφορμή τα 75α γενέθλιά του, ο Κόλινς άνοιξε την καρδιά του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Ο 75χρονος μουσικός παραδέχτηκε ότι ο διαβήτης τύπου 2 και η πτώση του άκρου ποδός του έχουν περιορίσει τις σωματικές του ικανότητες, γεγονός που του καθιστά αδύνατο να παίζει ντραμς. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις στο γόνατο, ενώ τα νεφρά του έχουν υποστεί βλάβες λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων. Παρά τις δυσκολίες, όμως, ο Φιλ Κόλινς παραμένει αισιόδοξος και δηλώνει ότι «υπάρχει ακόμα ζωή στο γερασμένο σκυλί».

Η υγεία του Κόλινς επιδεινώθηκε όταν συνδυάστηκαν πολλοί παράγοντες, όπως η COVID-19, τα προβλήματα με τα νεφρά και οι επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις. «Πέρασα μήνες στο νοσοκομείο», ανέφερε, ενώ εξήγησε ότι πλέον έχει τη βοήθεια νοσηλευτή, ο οποίος είναι μαζί του 24 ώρες το 24ωρο, για να τον παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι ακολουθεί τη θεραπεία του σωστά.

Phil Collins details his health issues as he says: 'I've had five knee operations, I have a 24-hour live in nurse and my kidneys packed up through boozing but there's life in the old dog yet' https://t.co/rW4J7c2Kbw January 21, 2026

«Θέλω να επιστρέψω στο στούντιο»

Παρά τις προκλήσεις της υγείας του, ο Φιλ Κόλινς μιλά για το μέλλον του με ελπίδα και όραμα. «Νιώθω πολύ τυχερός για την καριέρα μου, αλλά το επόμενο βήμα είναι να επιστρέψω στο στούντιο. Θέλω να πειραματιστώ, να δω αν υπάρχει ακόμα μουσική να δημιουργήσω», ανέφερε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει νέο υλικό. Η επιθυμία του να ξαναβρεί τη δημιουργικότητα του είναι ξεκάθαρη, και η σκέψη της επιστροφής στο στούντιο είναι ένα βήμα προς τη νέα του αρχή.

Εκτός από τη μουσική του καριέρα, ο Φιλ Κόλινς αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, μιλώντας με συγκίνηση για τα πέντε παιδιά του και την οικογένειά του, τονίζοντας πόσο περήφανος είναι για αυτούς και τη σχέση που έχει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο ίδιος επεσήμανε πως προσπαθεί να επανορθώσει για λάθη του παρελθόντος και να προσφέρει στους γύρω του τη στήριξη που τους αξίζει.

Η δήλωσή του ότι «Δεν θα το αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο» για την πορεία της ζωής του, καταδεικνύει την ευγνωμοσύνη και την αποδοχή του για το παρελθόν του. Αν και το μέλλον του είναι αβέβαιο λόγω των υγειονομικών του προβλημάτων, η επιθυμία του να επιστρέψει στη μουσική και να μοιραστεί νέες δημιουργίες με τον κόσμο, είναι ενδεικτική της αστείρευτης του δύναμης και πάθους για την τέχνη του.

Με τον Κόλινς να επιστρέφει στο στούντιο, μπορεί να αναμένουμε την αναγέννηση ενός θρύλου, ο οποίος παρά τις δυσκολίες της ζωής του, δείχνει ότι η μουσική του καρδιά χτυπά ακόμη δυνατά.

iefimerida.gr