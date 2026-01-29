Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρης Αρναούτογλου και την οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, με τον γνωστό παρουσιαστή να την αποχαιρετά δημόσια μέσα από ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρει πως ταλαιπωρήθηκε πολύ και πως πλέον «πήγε να ξεκουραστεί».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας έτσι γνωστή τη δυσάρεστη είδηση. Ο παρουσιαστής αποχαιρέτισε τη μητέρα του, κοινοποιώντας μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να της κρατάει το χέρι.

Μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, την ευχαρίστησε για όσα του πρόσφερε, ενώ της ζήτησε συγγνώμη για όσα δεν κατάφερε σαν γιος. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Μαμά αυτό ήτανε, τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο. Σ’ ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε, βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλα την αλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας,στο υποσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα. Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο, που με το που με ακουμπούσες “έπεφτα” σε όνειρα, όμορφα όνειρα. Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

Δείτε την ανάρτησή του