Ένα συγκινητικό βίντεο μέσα από το γραφείο του Γιώργος Παπαδάκης ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εξηγώντας πως ένιωσε έντονα την ανάγκη να μοιραστεί τη συγκεκριμένη στιγμή με το κοινό του.

Στο κλιπ ο παρουσιαστής απευθύνεται στους διαδικτυακούς του ακόλουθους μέσα από το δωμάτιο, όπου γίνεται το μοντάζ της εκπομπής του The 2night Show. Στη συνέχεια, βγαίνει στον διάδρομο και κατευθύνεται προς το γραφείο του αείμνηστου δημοσιογράφου που πριν από μερικές εβδομάδες έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς.

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο. Εδώ είμαστε στο γραφείο του The 2night. Αυτός είναι ένας διάδρομος. Θα κάνω οκτώ βήματα και θα βρεθώ εδώ… Καλημέρα Ελλάδα», ακούγεται να λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται πολύ να διαχειριστεί την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. «Κάθε φορά που περνάω σκέφτομαι τον Γιώργο Παπαδάκη. Αυτό ήταν το γραφείο του, υπάρχει το κλειδί πάνω. Και το γραφείο του με τα λουλούδια. Κάθε ημέρα περνάει από το μυαλό μου, κάθε ημέρα. Πολύ δύσκολο. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

