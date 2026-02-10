Ο Ρίο Φέρντιναντ αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, δηλώνοντας πως υπάρχουν ημέρες που οι πόνοι στην πλάτη είναι τόσο έντονοι ώστε αναγκάζεται να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινηθεί.

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας, μιλώντας για τη ζωή του μακριά από τα γήπεδα, ανέφερε ότι για έξι χρόνια αγωνιζόταν υπό καθεστώς έντονου σωματικού πόνου, καταφεύγοντας σε ενέσεις και παυσίπονα προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει να παίζει σε κορυφαίο επίπεδο.

Παρά τη «σιδερένια» φυσική κατάσταση που παρουσίασε πρόσφατα στο εξώφυλλο του περιοδικού Men’s Health, ο Φέρντιναντ τόνισε ότι η εικόνα αυτή δεν αντικατοπτρίζει την καθημερινότητά του, καθώς οι χρόνιες επιβαρύνσεις από την πολυετή καριέρα του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχουν αφήσει σοβαρό αποτύπωμα στον οργανισμό του.

Το τίμημα της δόξας και οι «κρυφές» θυσίες

Ο Φέρντιναντ, ο οποίος πλέον ζει μόνιμα στο Ντουμπάι, εξήγησε πως η κατάστασή του είναι αποτέλεσμα των χρόνιων τραυματισμών και της υπερπροσπάθειας κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

«Επί έξι χρόνια έπαιρνα χάπια και έκανα ενέσεις για να μπορώ να αγωνιστώ. Αυτό με επηρέασε βαθιά», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχω στιγμές που ο πόνος έρχεται από το πουθενά και με στέλνει στο νοσοκομείο ή σε αναπηρικό καροτσάκι για μερικές ημέρες. Είναι τρελό».

Για πρώτη φορά μετά την απόσυρσή του, ο Ρίο ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση αποκατάστασης, συνεργαζόμενος στενά με φυσικοθεραπευτή και προσωπικό γυμναστή, ελπίζοντας να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του.

Ο Ρίο και η σύζυγός του Κέιτ μετακόμισαν στο Ντουμπάι πριν από σχεδόν έξι μήνες με τα παιδιά τους, την τετράχρονη Κρι, και τη δίχρονη Σέι, και τα παιδιά του Ρίο από την προηγούμενη σχέση του – τον 19χρονο Λόρενζ, τον 17χρονο Τέιτ, 17 ετών, και την 14χρονη Τία.

🚨🚨🎙️| Rio Ferdinand: "I've had a bad back for a long time. I've got injuries that I had from my career…



"I was on tablets and injections for six years to play games. That's affected me.



"I get some bad moments of back pain where I have to be in a hospital for a couple of… pic.twitter.com/F3zVFXIO0b February 10, 2026

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο Φέρντιναντ παραμένει προσηλωμένος στη δουλειά του, αντλώντας έμπνευση από τους γονείς του. Όπως λέει ο ίδιος, θέλει τα παιδιά του να τον θυμούνται όχι μόνο ως έναν στοργικό πατέρα, αλλά ως έναν άνθρωπο που δούλεψε σκληρά και δεν τα παράτησε ποτέ.

