Ο Μέριλιν Μάνσον εμφανίστηκε την Κυριακή στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες επανεξετάζεται δικαστικά αγωγή σεξουαλικής επίθεσης που έχει κατατεθεί εναντίον του.

Ο 57χρονος μουσικός εμφανίστηκε στην επίδειξη του οίκου Enfants Riches Déprimés για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Με τη χαρακτηριστική λευκή βαφή στο πρόσωπο, φόρεσε μακριά μαύρα ρούχα με χρυσές καρφίτσες και ένα μετάλλιο στον λαιμό, ενώ τεχνητό χιόνι έπεφτε από την οροφή της σκηνής κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Ο Μάνσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μπράιαν Χιου Γουόρνερ, περπάτησε στην πασαρέλα κρατώντας μικρόφωνο και στη συνέχεια τραγούδησε μπροστά στο κοινό στον χώρο Maison de la Chimie.

Την ίδια περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική υπόθεση εναντίον του. Δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάσισε να προχωρήσει ξανά η αγωγή που είχε καταθέσει πρώην βοηθός του μουσικού, αξιοποιώντας νέο νόμο που επιτρέπει να εξεταστούν στο δικαστήριο παλαιότερες υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Μάιο του 2021 από γυναίκα που εργαζόταν για τον Μάνσον στην εταιρεία Manson Records την περίοδο 2010–2011. Τον Δεκέμβριο είχε απορριφθεί επειδή είχε παρέλθει το χρονικό όριο μέσα στο οποίο μπορούσε να κατατεθεί. Ο ίδιος δικαστής επανεξέτασε την υπόθεση και αποφάσισε ότι, βάσει του νέου νόμου, μπορεί να προχωρήσει. «Το εξέτασα προσεκτικά. Πιστεύω ότι ο νόμος επιτρέπει να προχωρήσει η αξίωση», φέρεται να δήλωσε ο δικαστής Στιβ Κόχραν κατά τη διάρκεια ακρόασης.

Η γυναίκα, που αναφέρεται ως Γουόλτερς, υποστηρίζει ότι ο μουσικός τη βίασε όταν εργαζόταν για εκείνον την περίοδο 2010–2011. Στην αγωγή της αναφέρει επίσης ότι ο Μάνσον καυχιόταν ότι είχε βιάσει γυναίκες και ότι της έδειξε βίντεο στο οποίο κακοποιούσε ανήλικο κορίτσι.

Ο δικηγόρος του μουσικού, Χάουαρντ Κινγκ, δήλωσε ότι η υπόθεση δεν θα ευδοκιμήσει. «Παρότι η κυρία Γουόλτερς διατύπωσε διάφορους ισχυρισμούς για υποτιθέμενη παρενόχληση στον χώρο εργασίας, δεν έχει ενεργές αξιώσεις για σεξουαλική επίθεση όπως ορίζεται στον ποινικό κώδικα», ανέφερε σε ανακοίνωση και πρόσθεσε: «Το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο κ. Γουόρνερ δεν διέπραξε ποτέ καμία σεξουαλική επίθεση».

Τα τελευταία χρόνια αρκετές γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Μάνσον για σεξουαλική κακοποίηση ή επίθεση, μεταξύ αυτών η ηθοποιός Έσμε Μπιάνκο από τη σειρά «Game of Thrones» και η πρώην σύντροφός του Έβαν Ρέιτσελ Γουντ.

Μία από τις υποθέσεις που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική επίθεση και ενδοοικογενειακή βία απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του 2025, επίσης επειδή είχε παρέλθει το χρονικό όριο για την υποβολή της. Στην αγωγή της το 2021, η Γουόλτερς υποστήριξε ότι ο μουσικός χρησιμοποίησε «τη θέση ισχύος, τη φήμη και τις διασυνδέσεις του» για να την «εκμεταλλευτεί και να τη θυματοποιήσει» κατά την περίοδο που εργαζόταν για εκείνον.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η φερόμενη κακοποίηση ξεκίνησε το 2010 κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, αφού ο μουσικός είχε επικοινωνήσει μαζί της μέσω MySpace λέγοντας ότι του άρεσε η δουλειά της ως φωτογράφου. Η ίδια αναφέρει ότι στη συνέχεια δεχόταν συνεχώς μηνύματα από τον μουσικό και ότι εκείνος της προσέφερε επιπλέον χρήματα για να παραμείνει στη δουλειά. Υποστηρίζει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους είχε επιθετική συμπεριφορά, πετώντας αντικείμενα, απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει και σπρώχνοντάς την σε τοίχο σε στιγμές έντασης. Ο Μάνσον έχει επανειλημμένα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

protothema.gr