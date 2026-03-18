Το μερίδιο ευθύνης που πιστεύει πως του αναλογεί για τον θάνατο της Έιμι Γουάινχαουζ δήλωσε πως αναλαμβάνει ο πρώην σύζυγός της, Μπλέικ Φίλντερ Σίβιλ.

Η Γουάινχάουζ πέθανε το 2011, σε ηλικία 27 ετών, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, με τον Φίλντερ Σίβιλ να έχει κατηγορηθεί τότε από πολλούς ότι την οδήγησε σε σκληρά ναρκωτικά, όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη.

Μιλώντας ανοιχτά στο podcast «We Need to Talk» για τη σχέση τους και τον πρόωρο θάνατο της τραγουδίστριας, ο ίδιος παραδέχτηκε πως «έπαιξε έναν ρόλο» στην πορεία που οδήγησε στον χαμό της, ωστόσο τόνισε ότι δεν πρέπει να επωμίζεται όλη την ευθύνη.

«Ξέρω ότι πολλοί πιστεύουν πως ο θάνατός της είναι δική μου ευθύνη. Δεν αποφεύγω την ευθύνη για ό,τι έχω κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Έιμι Γουάινχαουζ ήταν μια δυναμική προσωπικότητα που έπαιρνε τις δικές της αποφάσεις: «Η Έιμι είχε τη δική της βούληση. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν τη σέβομαι, έκανε αυτό που ήθελε να κάνει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει πλέον συμφιλιωθεί με το παρελθόν, επιμένοντας ωστόσο ότι είναι άδικο να θεωρείται ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάληξη της τραγουδίστριας.

Η σχέση τους είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και ταραχώδη κεφάλαια στη ζωή της Έιμι Γουάινχαουζ. Οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν τρία χρόνια μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας με τον Τάιλερ Τζέιμς. Πέρασαν από πολλούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις τα επόμενα χρόνια, μέχρι που μετά από έναν σύντομο χωρισμό που η Γουάινχάουζ έκανε σχέση με τον Άλεξ Κλερ, επέστρεψε στον Φίλντερ Σίβιλ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2007. Ο γάμος τους αποδείχτηκε όμως καταστροφικός καθώς εκείνος ήταν ήδη εθισμένος και η χρήση ναρκωτικών έγινε πιο έντονη και για τους δύο, με αποτέλεσμα να ακολουθούν μεγάλα σκάνδαλα και προβλήματα υγείας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με ακυρώσεις συναυλιών και νοσηλείες, μέχρι που το 2009 ο Φίλντερ Σίβιλ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και οι δυο τους χώρισαν.

protothema.gr