Αντιμέτωπος με έναν εισβολέα βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες ο ηθοποιός Ντίλαν Σπράους την Παρασκευή (17/4).

Ο 33χρονος ηθοποιός κατάφερε να ακινητοποιήσει μόνος του τον δράστη, μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ο Σπράους σύμφωνα με το NBC News, έφερε όπλο πάνω του, ωστόσο δεν το χρησιμοποίησε.

Οι Αρχές πέρασαν «χειροπέδες» στον δράστη δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του και δεν σχετιζόταν με την παράνομη εισβολή του στο σπίτι του ηθοποιού.

Να σημειωθεί ότι, ο Σπράους αρνήθηκε να κινηθεί νομικά σε βάρος του δράστη για το περιστατικό.

cnn.gr