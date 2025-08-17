«Ήμουν μικρός, αδύναμος και είχα στραβά δόντια» είχε πει κάποτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τον εαυτό του στα 18 του χρόνια, όταν έφτασε στο Ολντ Τράφορντ το 2003.

Αλλά φυσικά τώρα, ο 40χρονος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, ο οποίος τελικά, έκανε πρόταση γάμου στην επί χρόνια σύντροφό του Χεορχίνα, προσφέροντάς της ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, κάθε άλλο παρά αδύναμος είναι. Ούτε είναι μικρός. Και τα δόντια του σίγουρα δεν είναι πια στραβά.

Από τότε που εμφανίστηκε στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, αφήνοντας την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ρονάλντο, του οποίου η περιουσία φέρεται να ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, έχει υποστεί μια μεταμόρφωση στο ταξίδι του για να εδραιωθεί ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία.

Τώρα παίζει στην Αλ-Νασρ της Σαουδικής Αραβίας και η επιβλητική σωματική διάπλαση του όχι μόνο εντυπωσιάζει και τον βοηθάει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τον έχει κάνει ακόμα και μοντέλο εσωρούχων.

Το υψηλής έντασης πρόγραμμα φυσικής κατάστασης που ακολουθεί δεν είναι μυστικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πορτογάλος διεθνής δεν έχει λάβει και εξωτερική… βοήθεια.

📅 On this day, 22 years ago, Cristiano Ronaldo signed for Manchester United from Sporting for just £12M.



The rest is history. 🐐🔴 pic.twitter.com/cCcxlCBySz — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 12, 2025

Ο Κριστιάνο έχει αλλάξει τη μύτη του

Ο Κριστιάνο φέρεται να έχει υποβληθεί σε πολλαπλές πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις για να τελειοποιήσει την εμφάνισή του. Αυτό σύμφωνα με τον Δρ. Ελί Λεβίν, έναν από τους κορυφαίους πλαστικούς χειρουργούς της Νέας Υόρκης, ο οποίος μίλησε στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail.



Αν και ο Δρ. Λεβίν δεν τον έχει εξετάσει ή θεραπεύσει, το πρώτο πράγμα που του κάνει εντύπωση στις φωτογραφίες του Ρονάλντο πριν και μετά είναι οι «σημαντικές αλλαγές» στη μύτη του.



Ο Δρ. Λεβίν, διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής στην Πλαστική Χειρουργική & Δερματολογία στη Νέα Υόρκη, πιστεύει ότι η ρινική γέφυρα του Ρονάλντο είναι πιο «εκλεπτυσμένη» και ότι τα πλευρικά τοιχώματα της μύτης έχουν «στενέψει σημαντικά».



«Αυτό συνάδει με μια ρινοπλαστική όπου δεν έγινε μόνο επεξεργασία στην άκρη, επειδή η άκρη είναι σίγουρα πιο εκλεπτυσμένη, αλλά ολόκληρο το άνω τμήμα και η ραχιαία επιφάνεια είναι επίσης πολύ πιο σμιλεμένα», λέει στην Daily Mail. «Αυτό δείχνει ότι εκτός από την πιθανή εργασία στον χόνδρο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα ρινικά οστά του να έχουν σπάσει και αναμορφωθεί».



Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Ρονάλντο, και ίσως η πιο προφανής διαφορά όλα αυτά τα χρόνια, είναι το εκτυφλωτικό του χαμόγελο.



Ο Ρονάλντο έφτασε πριν από είκοσι χρόνια στην Αγγλία φορώντας σιδεράκια καθώς τα δόντια του είχαν κενά και ήταν αποχρωματισμένα. Μετά από μόλις δύο χρόνια στη Γιουνάιτεντ, άρχισε να φαίνεται διαφορά στο χαμόγελό του.

Έχει αλλάξει και το χαμόγελό του

Ωστόσο, ο Δρ. Λεβίν πιστεύει ότι οι οδοντιατρικές εργασίας μπορεί να μην τελείωσαν με τις πορσελάνινες επικαλύψεις.



«Πριν φαινόντουσαν τα ούλα του, αλλά αργότερα δεν τα βλέπεις καθόλου», ισχυρίζεται ο Δρ. Λεβίν. «Σίγουρα μιλάει για κάτι που μειώνει την ποσότητα της ορατότητας των ούλων».



Ο Δρ. Λεβίν εξηγεί ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ούλων. Ο πρώτος είναι το Botox σε συνδυασμό με όψεις. Ωστόσο, πιστεύει ότι ο Ρονάλντο μπορεί επίσης να έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη μείωση της άνω περιοχής των ούλων.



«Μπορεί να έχει μειώσει μέρος του οστού σε αυτήν την περιοχή και να έχει μετακινήσει ολόκληρη την περιοχή των άνω δοντιών ψηλότερα» λέει.



Εκτός από τα εκθαμβωτικά του δόντια, ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του προσώπου του Ρονάλντο είναι, φυσικά, το λαμπερό, λείο μέτωπό του, το οποίο ο Δρ. Λεβίν ισχυρίζεται ότι είναι πολύ τέλειο για έναν άνδρα που μπαίνει στα 40 του.

Τα κάτω βλέφαρα, τα μάγουλα και το μέτωπο του Ρονάλντο φαίνονται άψογα για έναν 40χρονο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει κάνει Botox για να απαλλαγεί από τις ρυτίδες και το πόδι της χήνας στην άνω περιοχή του προσώπου του, εξηγεί ο χειρουργός.



Το Botox χρησιμοποιεί μια τοξίνη για να παραλύσει έναν μυ κάτω από το δέρμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν κινείται και προκαλεί βαθύτερες ρυτίδες στο δέρμα.



Διαρκεί γενικά τρεις έως τέσσερις μήνες και κοστίζει περίπου 180 έως 750 δολάρια ανά συνεδρία.

Πώς κρύβονται οι ουλές από τις επεμβάσεις

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τα άψογα ψηλά ζυγωματικά του Ρονάλντο, τα οποία ο Δρ. Λεβίν πιστεύει ότι έχουν «αυξηθεί».



«Δεν είναι τόσο ότι φαίνεται διαφορετικός στα μάγουλά του από ό,τι στα 18 ή 19 του, αλλά δεν φαίνεται χειρότερος» εξηγεί ο Δρ. Λεβίν.«Θα μπορούσε να είναι fillers, θα μπορούσε να είναι μεταφορά λίπους, θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα».



Ωστόσο, το μυστικό για την εμφάνιση του Ρονάλντο χωρίς ρυτίδες μπορεί να μην περιορίζεται στις ενέσεις. Ο Δρ. Λεβίν ισχυρίζεται ότι η ανόρθωση φρυδιών θα μπορούσε επίσης να τον βοηθήσει να φαίνεται καλύτερος στην ηλικία των 40 ετών από ό,τι στα 18.



Ο Δρ. Λεβίν πιστεύει ότι ο Ρονάλντο μπορεί να υποβλήθηκε σε ενδοσκοπική ανόρθωση φρυδιών, η οποία, σε συνδυασμό με Botox και πιθανή ανάπλαση με λέιζερ, τον έχει διατηρήσει «καθαρό, περιποιημένο και ανανεωμένο».



«Γενικά περιλαμβάνει πέντε μικροσκοπικές τομές στην περιοχή της γραμμής των μαλλιών, οπότε εφόσον έχετε τρίχες, μπορείτε να τις κρύψετε λίγο εύκολα», εξηγεί ο Δρ. Λεβίν. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου επεμβάσεις, επειδή ουσιαστικά δεν αφήνει ουλές».

Και ο Ρονάλντο σίγουρα έχει τις πλούσιες μπούκλες που χρειάζονται για να κρύψει τυχόν πιθανές ουλές, αλλά μπορεί να έχει κάποια άλλη διαδικασία για να το πετύχει.



Θα μπορούσε να είχε κάνει θεραπεία PRP, η οποία χρησιμοποιεί μια συγκέντρωση των αιμοπεταλίων για να διεγείρει τους θύλακες των τριχών και να προωθήσει την αναγέννηση των μαλλιών, ή ακόμα και μια μικρή μεταμόσχευση μαλλιών, σύμφωνα με τον Δρ. Λεβίν.



«Αν κοιτάξετε τη γραμμή των μαλλιών του, είναι 100% αμετάβλητη», λέει ο Δρ. Λεβίν για τις πυκνές, σκούρες μπούκλες του Ρονάλντο. «Δεν υπάρχει σχεδόν καμία αλλαγή όταν την εξετάζετε. Τώρα, μήπως έχει το καλύτερο γονίδιο μαλλιών στον κόσμο; Απολύτως. Είναι πιθανό. Αλλά είναι επίσης πιθανό να έχει κάνει κάποια δουλειά στην πορεία.



Πραγματικά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ύφεση. Ακόμα και για άτομα που περιγράφονται ως έχοντα εξαιρετική γενετική μαλλιών, γενικά οι κροτάφοι υποχωρούν λίγο».

Ο Δρ. Λεβίν εκτιμά ότι το συνολικό κόστος των φερόμενων επεμβάσεων του Ρονάλντο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100.000 δολάρια και να φτάσει ακόμη και τα 250.000 δολάρια.

