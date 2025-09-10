Ένταση προκλήθηκε χθες βράδυ σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον, όταν ομάδα διαδηλωτών φώναξε συνθήματα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που εκείνος δειπνούσε με μέλη της κυβέρνησής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, όπου ο πρόεδρος Τραμπ βρέθηκε για δείπνο συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με πλάνα που κυκλοφόρησαν, μικρή ομάδα διαδηλωτών πλησίασε τον πρόεδρο και άρχισε να φωνάζει συνθήματα όπως «Free DC, free Palestine» και «ο Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ». Οι φωνές προκάλεσαν αποδοκιμασίες από θαμώνες του εστιατορίου, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα.

🇺🇸🇵🇸 Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC.

Ο Τραμπ πέρασε σε μικρή απόσταση από τους διαδηλωτές, ενώ εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα μέχρι που απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η ασφάλεια του εστιατορίου παρενέβη για να τους οδηγήσει εκτός της αίθουσας.

Πριν ξεσπάσει η ένταση, ο πρόεδρος είχε εισέλθει στο εστιατόριο υπό θερμά χειροκροτήματα από τους πελάτες. Απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο κοινό στην τραπεζαρία, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι «μια ασφαλής πόλη» και παρότρυνε τους θαμώνες να απολαύσουν το δείπνο τους.

Tonight President Trump took several members of his Cabinet out to dinner in Washington DC. He also answered a few questions from the media about the Israel strike in Qatar, talking with President Putin and Jeffrey Epstein.



With Trump tonight were Vice President Vance, Secretary…

President Trump cheered and thanked tonight at Joe's Seafood restaurant in Washington DC as he went out to dinner with members of his Cabinet.

.

«Έχουμε μια ασφαλή πόλη, οπότε αυτό είναι καλό. Απολαύστε τον εαυτό σας. Δεν θα σας ληστέψουν στον δρόμο γυρίζοντας στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, προκαλώντας χειροκροτήματα και γέλια από τους παρευρισκόμενους.

Trump fez uma aparição repentina, ao lado de Marco Rubio e Pete Hegseth , seus dois principais secretários na guerra contra o narcotráfico na América Latina, para um jantar fora da agenda oficial, em um restaurante em Washington.

