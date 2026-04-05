Ειδική εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν ότι θα ακολουθήσει εάν βρεθούν σε εχθρικό έδαφος και να μπορέσουν να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο μέχρι να διασωθούν, λαμβάνουν οι πιλότοι των ΗΠΑ. Τέτοια ήταν και οι εκπαίδευση που έλαβε ο Αμερικανός χειριστής του F-15 που βρέθηκε στο έδαφος του Ιράν μετά την κατάρριψη του μαχητικού του αεροσκάφους.

Η προετοιμασία για την περίπτωση κατάρριψης στρατιωτικού αεροσκάφους σε εχθρικό έδαφος είναι γνωστή ως εκπαίδευση SERE ακρωνύμιο των λέξεων επιβίωση, αποφυγή, αντίσταση και διαφυγή (survival, evasion, resistance and escape)

Ο ναύαρχος Ουίλιαμ Φάλον πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι το πρώτο στάδιο είναι η ασφαλής εκτίναξη. Μόλις βρεθούν στο έδαφος οι πιλότοι πρέπει να εντοπίσουν ένα ασφαλές σημείο για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αναμένεται να χρησιμοποιήσουν συσκευές επικοινωνίας για να μεταδώσουν τη θέση τους στις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να τους εντοπίσουν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διατηρεί ειδικές ομάδες κοντά στο Ιράν μεταξύ άλλων στο Ιράκ και τη Συρία για αποστολές έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση κατάρριψης μαχητικών αεροσκαφών.

«Αν υποθέσουμε ότι εκτινάχθηκαν μπορεί να βρίσκονται ζωντανοί κάπου στο έδαφος», δήλωσε ο Fallon πριν υπάρξουν αναφορές ότι ένας πιλότος εντοπίστηκε. «Ο καθοριστικός παράγοντας, κατά τη γνώμη μου, είναι η ώρα της ημέρας. Πλησιάζει πιθανότατα το ηλιοβασίλεμα, κάτι που είναι ευνοϊκό, καθώς συνήθως έχουμε πλεονέκτημα τη νύχτα με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης αφού διαθέτουμε πιο προηγμένο εξοπλισμό νυχτερινής όρασης».

Οι New York Times αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους ότι οι πιλότοι εκπαιδεύονται για την πιθανότητα να αιχμαλωτιστούν, μαθαίνοντας να διαχειρίζονται ακραίο στρες, ανακρίσεις και ενδεχόμενα βασανιστήρια κατά την κράτησή τους.

Ο Φάλον δήλωσε ότι μετά την εκτίναξη οι πιλότοι πρέπει να προσπαθούν να φτάσουν σε σκοτεινή περιοχή και να παραμείνουν σε μέρος όπου μπορούν να κρυφτούν εύκολα, όπως ένα πυκνό δάσος, μακριά από μεγάλες κατοικημένες περιοχές. Το Ιράν διαθέτει εκτεταμένες απομακρυσμένες περιοχές κάτι που πιθανότατα αύξησε τις πιθανότητες να παραμείνει κρυμμένος ο πιλότος και να προλάβουν οι ομάδες διάσωσης να τον βρουν πριν από τις δυνάμεις του Ιράν.

Το δημοσίευμα σημείωσε ότι η επιβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην προκειμένη περίπτωση αφού oι ΗΠΑ δεν διαθέτουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν και το μέλος του πληρώματος που εκτινάχθηκε μπορεί να ήταν τραυματισμένο. Η έλλειψη νερού και τροφής, καθώς και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την επιβίωση αλλά τελικά η επιχείρηση εντοπισμού και ανάκτησης του πιλότου στέφθηκε με επιτυχία.

