Αίσιο τέλος λαμβάνει το θρίλερ με τον αγνοούμενο πιλότο του μαχητικού αεροσκάφους F-15, το οποίο είχε καταρριφθεί στο Ιράν, καθώς μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων το εντόπισαν και τον διέσωσαν. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ανάμεσα σε άλλα: «Τον έχουμε, είναι ασφαλής και υγιής».

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τράμπ, πανηγύρισε: «ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ! Αγαπητοί μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς μας αξιωματικούς πληρώματος, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης, και με χαρά σας ενημερώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!

Αυτός ο γενναίος μαχητής βρισκόταν πίσω από τις γραμμές του εχθρού, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, κυνηγημένος από τους εχθρούς μας, που πλησίαζαν όλο και περισσότερο ώρα με την ώρα. Ωστόσο, δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος, καθώς ο Αρχηγός του Κράτους, ο Υπουργός Πολέμου, ο Πρόεδρος των Επιτελείων και οι συναγωνιστές του παρακολουθούσαν τη θέση του 24 ώρες το 24ωρο και σχεδίαζαν επιμελώς τη διάσωσή του.

Κατόπιν δικής μου εντολής, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ έστειλαν δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν. Υπέστη τραυματισμούς, αλλά θα είναι απόλυτα καλά.

Αυτή η θαυματουργή επιχείρηση έρχεται επιπλέον μιας επιτυχημένης διάσωσης ενός ακόμη γενναίου πιλότου χθες, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική μνήμη που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται, ξεχωριστά, βαθιά σε εχθρικό έδαφος. ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΜΑΧΗΤΗ ΠΙΣΩ!

Το γεγονός ότι καταφέραμε να εκτελέσουμε και τις δύο επιχειρήσεις χωρίς καμία αμερικανική απώλεια ή ακόμη και τραυματισμό, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική εναέρια υπεροχή στους ιρανικούς ουρανούς.

Αυτή είναι μια στιγμή που όλοι οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικανοί, Δημοκρατικοί και όλοι οι άλλοι, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι και ενωμένοι. Έχουμε πραγματικά τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και φονικό στρατό στην Ιστορία του Κόσμου.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Πώς οι ΗΠΑ διέσωσαν τον πιλότο

Η κατάρριψη του αεροσκάφους αποτέλεσε ένα από τα χειρότερα σενάρια για τον αμερικανικό στρατό, καθώς οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναζητούσαν ταυτόχρονα τον αγνοούμενο αξιωματικό των ΗΠΑ στο νοτιοδυτικό Ιράν τις τελευταίες 36 ώρες. Τελικά, και τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν μέσω επιχειρήσεων ειδικών δυνάμεων εντός ιρανικού εδάφους.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η επιχείρηση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη μονάδα καταδρομέων, με ισχυρή αεροπορική κάλυψη. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένα πυρά για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της αποστολής, ενώ στο τέλος όλες οι δυνάμεις αποχώρησαν από το Ιράν.

Όπως ανέφεραν πηγές, ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων κατάφεραν να επικοινωνήσουν μετά την εκτίναξή τους την Παρασκευή. Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το Ιράν έπληξε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Black Hawk, τραυματίζοντας μέλη του πληρώματος, χωρίς όμως να το καταρρίψει.

Ο Αμερικανός αεροπόρος επιβίωσε 48 ώρες πριν τη διάσωσή του, κρυβόταν στα βουνά

Σύμφωνα με το Fox News, ο Αμερικανός αξιωματικός οπλικών συστημάτων που αγνοούνταν στο Ιράν επέδειξε αξιοσημείωτες δεξιότητες επιβίωσης πριν τη διάσωσή του. Μετά την εκτίναξή του μαζί με τον πιλότο από το F-15E Strike Eagle, το οποίο επλήγη νωρίς το πρωί της Παρασκευής τοπική ώρα στο νοτιοδυτικό Ιράν, φέρεται να σκαρφάλωσε σε ορεινή κορυφογραμμή και να παρέμεινε κρυμμένος εκεί για σχεδόν 48 ώρες.



Ο Σμήναρχος είτε χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένο μέσο επικοινωνίας είτε ενεργοποίησε ειδικό φάρο εντοπισμού, συμβάλλοντας στον εντοπισμό του από τις αμερικανικές δυνάμεις. «Αυτός ο γενναίος μαχητής βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, ενώ τον καταδίωκαν οι εχθροί μας. Δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος», είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτηση που ανακοίνωνε τη διάσωσή του.

#Breaking

Axios citing sources:

📌The rescue operation for the American pilot was carried out by a specialised commandos unit and left Iranian territory – @AlarabyTV #IRAN | #USA https://t.co/YMFsEMhVch



📌The rescue operation for the pilot whose F-15 aircraft was shot down in… pic.twitter.com/hlRoR7exw9 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 5, 2026

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση του δεύτερου μέλους διήρκεσε περισσότερο από μία ημέρα. Το Σάββατο εντοπίστηκε και ξεκίνησε νέα επιχείρηση, ενώ παράλληλα ιρανικές δυνάμεις κινήθηκαν προς την περιοχή για να την αποτρέψουν.

Αμερικανικά μαχητικά πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών δυνάμεων, προκειμένου να εμποδίσουν την προσέγγισή τους στο σημείο.

Την επιχείρηση παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης από την αίθουσα επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου.

Το κόλπο της CIA

Η δημοσιογράφος του Fox News Τζένιφερ Γκρίφιν, από την πλευρά της περιέγραψε το κόλπο της CIA, η οποία προχώρησε σε «εκστρατεία παραπλάνησης» εντός του Ιράν, πριν ξεκινήσει το Πεντάγωνο την αποστολή διάσωσης.

Πριν εντοπιστεί το μέλος των ενόπλων δυνάμεων, η CIA διέδωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη εντοπίσει τον αγνοούμενο συνταγματάρχη και μετέφεραν χερσαίως για απομάκρυνση, είπε η Γκρίφιν, επικαλούμενη ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Η Γκρίφιν ανέφερε ότι, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονταν σε σύγχυση και αβεβαιότητα σχετικά με το τι συνέβαινε, η CIA χρησιμοποιούσε τις «μοναδικές, εξαιρετικά εξελιγμένες δυνατότητές» της για να εντοπίσει τον Αμερικανό στρατιωτικό.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε την επιχείρηση ως «σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα», με τον Αμερικανό να κρύβεται μέσα σε σχισμή βουνού. Όπως ανέφερε ο αξιωματικός φέρεται να ανέβηκε σε μια ορεινή κορυφογραμμή και να παρέμεινε κρυμμένος εκεί για σχεδόν 48 ώρες. Το μέλος των ενόπλων δυνάμεων είτε χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένο μέσο επικοινωνίας είτε ενεργοποίησε φάρο εντοπισμού, προκειμένου να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να τον εντοπίσουν.

Η CIA κοινοποίησε αμέσως την τοποθεσία του στρατιωτικού στο Πεντάγωνο και στον Λευκό Οίκο



Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε άμεσα επιχείρηση διάσωσης, την οποία εκτέλεσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με υποστήριξη της CIA που παρείχε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίλεκτες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και αεροσκάφη από πολλούς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Η επιχείρηση δεν περιλάμβανε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, ωστόσο οι αμερικανικές δυνάμεις έκαναν χρήση όπλων για να κρατήσουν τις ιρανικές δυνάμεις μακριά από το σημείο της διάσωσης.

protothema.gr iefimerida.gr