Τα ίχνη του Αμερικανού πιλότου το μαχητικό του οποίου κατέπεσε στο Ιράν αναζητούν ένοπλοι Ιρανοί πολίτες τονίζοντας ότι «θα τον βρούμε αν θέλει ο Θεός». Μάλιστα, το πραγματικό θρίλερ για έναν Αμερικανό πιλότο δεν αρχίζει τη στιγμή που θα καταρρεύσει το αεροσκάφος του, αλλά τη στιγμή που θα πέσει ζωντανός στα χέρια των ιρανικών αρχών. Γιατί τότε δεν θα βρεθεί απλώς σε καθεστώς αιχμαλωσίας, αλλά απέναντι σε έναν μηχανισμό που έχει κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη για βασανιστήρια, ψυχολογική εξόντωση και εξαναγκασμένες δημόσιες «ομολογίες».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια ομάδα Ιρανών οπλισμένων με τουφέκια σε ορεινό έδαφος, να λένε: «Μην ανησυχείτε, θα τους βρούμε, αν θέλει ο Θεός».

Την Παρασκευή (3/4), το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό F-15 πάνω από τον εναέριο χώρο του, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χάνουν για πρώτη φορά αεροσκάφος σε ιρανικό έδαφος κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τα δύο μέλη πληρώματος εκτινάχθηκαν, πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον εντοπισμό των Αμερικανών αεροπόρων. Ένα μέλος του πληρώματος διασώθηκε, αλλά το δεύτερο παραμένει αγνοούμενο.

Το Ιράν έχει προσφέρει αμοιβή σε όποιον τους φέρει ζωντανό τον αεροπόρο, με έναν αιχμάλωτο πιλότο να είναι πιθανό να αποτελέσει ένα πολύτιμο διαπραγματευτικό εργαλείο για τον τερματισμό του πολέμου των πέντε εβδομάδων.

Θα ζήσει εφιάλτες αν τον πιάσουν ζωντανό

Αν ο Αμερικανός πιλότος συλληφθεί από τις ιρανικές αρχές, το πιθανότερο σενάριο δεν είναι μια τυπική κράτηση με όρους διεθνούς στρατιωτικής διαχείρισης, αλλά μια διαδικασία συντριβής του κρατουμένου, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Το πρώτο στάδιο θα ήταν σχεδόν βέβαιο: πλήρης απομόνωση. Μακριά από οποιαδήποτε άμεση επαφή με τον έξω κόσμο, χωρίς πρόσβαση σε ανεξάρτητη νομική υποστήριξη, χωρίς διαβεβαιώσεις για την τύχη του και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Σε τέτοιες συνθήκες, ο κρατούμενος παύει να είναι μόνο στρατιωτικός στόχος και μετατρέπεται σε αντικείμενο ανάκρισης, πίεσης και πολιτικής αξιοποίησης.

Αμέσως μετά έρχεται η ψυχολογική φθορά. Η στέρηση ύπνου είναι μία από τις πιο γνωστές και πιο αποτελεσματικές μεθόδους εξάντλησης. Ο άνθρωπος χάνει σταδιακά τον έλεγχο των αντιδράσεών του, δυσκολεύεται να συγκροτήσει σκέψη, λυγίζει πιο εύκολα και καθίσταται πολύ πιο ευάλωτος στην ανάκριση. Δεν χρειάζονται πάντα εμφανή σημάδια βίας για να αρχίσει η κατάρρευση. Μερικές φορές αρκούν το συνεχές φως, η αβεβαιότητα, η αϋπνία, ο φόβος και η αίσθηση ότι κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι εικονικές εκτελέσεις, μια από τις πιο ακραίες μορφές ψυχολογικού βασανιστηρίου. Ο κρατούμενος ωθείται να πιστέψει ότι πλησιάζει η τελευταία του στιγμή, ότι πρόκειται να πεθάνει, ότι δεν έχει καμία ελπίδα διαφυγής. Ακόμη κι αν δεν υπάρξει φυσική εξόντωση, το σοκ αυτής της εμπειρίας είναι ικανό να διαλύσει κάθε αίσθηση αντίστασης.

Και αυτό ακριβώς είναι ο στόχος: να σπάσει. Όχι απλώς να μιλήσει, αλλά να λυγίσει πλήρως. Να δώσει πληροφορίες, να υπογράψει ό,τι του ζητηθεί, να εμφανιστεί μπροστά σε κάμερα, να επαναλάβει μια «ομολογία», να μετατραπεί από αιχμάλωτος σε πολιτικό τρόπαιο.

Για την Τεχεράνη, ένας Αμερικανός στρατιωτικός που έχει συλληφθεί ζωντανός θα είχε αξία πολύ μεγαλύτερη από την αμιγώς στρατιωτική. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προπαγανδιστικό όπλο στο εσωτερικό, ως απόδειξη ισχύος απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά και ως διαπραγματευτικό χαρτί σε ένα πολύ ευρύτερο γεωπολιτικό παζάρι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κρατούμενος δεν είναι μόνο άνθρωπος υπό ανάκριση. Είναι μήνυμα, εικόνα, σύμβολο και μοχλός πίεσης.

Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η κατασκευή μιας δημόσιας αφήγησης γύρω από το πρόσωπό του. Ένας πιλότος που έχει καταρριφθεί και συλληφθεί μπορεί να παρουσιαστεί ως «εισβολέας», ως απόδειξη ξένης επιθετικότητας, ως εργαλείο για να συσπειρωθεί η κοινή γνώμη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εικόνα του τρομαγμένου ή εξαντλημένου κρατουμένου έχει συχνά μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο εφιάλτης δεν περιορίζεται σε ένα δωμάτιο ανάκρισης. Ακόμη κι αν δεν υπάρξει άμεση σωματική κακοποίηση, η συνεχής πίεση, η αβεβαιότητα, οι απειλές, η πλήρης απώλεια ελέγχου και η πιθανότητα εξαναγκασμένης δημόσιας διαπόμπευσης συνθέτουν ένα καθεστώς τρόμου που μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καταστροφικό.

Πέρα από αυτά, υπάρχουν και οι ευρύτερες, εδώ και χρόνια καταγεγραμμένες κατηγορίες για τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο Ιράν σε κρατούμενους για πολιτικούς, στρατιωτικούς ή άλλους λόγους: ξυλοδαρμοί, απειλές, σωματική κακοποίηση, εξαναγκασμένες «ομολογίες» και, σε πολλές περιπτώσεις, καταγγελίες για σεξουαλική βία. Όλα αυτά ενισχύουν την εικόνα ενός συστήματος που δεν αντιμετωπίζει τον κρατούμενο ως πρόσωπο με δικαιώματα, αλλά ως υλικό προς εκμετάλλευση.

Για έναν Αμερικανό πιλότο, λοιπόν, το χειρότερο σενάριο δεν είναι μόνο η κατάρριψη ούτε μόνο η σύλληψη. Είναι το τι ακολουθεί μετά: οι ώρες της απομόνωσης, οι νύχτες χωρίς ύπνο, η διαρκής απειλή, οι εικονικές εκτελέσεις, η ψυχολογική φθορά και η προσπάθεια να μετατραπεί σε έπαθλο του καθεστώτος.

Το Ιράν ενέκρινε τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν απαραίτητα αγαθά στα λιμάνια του μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με μία επιστολή που επικαλέστηκε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η επιστολή αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι πλοία κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν, τονίζοντας ότι τα πλοία θα πρέπει να συντονιστούν με τις αρχές και να συμμορφωθούν με τα πρωτόκολλα που έχουν καταρτιστεί για τη διέλευση των στενών, μετέδωσε το Tasnim.

Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Χορμούζ από τα οποία διακονούνταν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου, σε αντίποινα για τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από cnn.gr / huffingtonpost.gr