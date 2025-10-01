Μια 25χρονη Αμερικανίδα, η Alyx van der Vorm, μετέτρεψε μια προσωπική εμπειρία μοναξιάς σε μια από τις πιο φιλόδοξες νεοφυείς κοινωνικές εφαρμογές της γενιάς της. Το Clyx, που ξεκίνησε από το δωμάτιό της στο Χάρβαρντ, συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες νέους σε όλο τον κόσμο και στοχεύει να μειώσει την απομόνωση, όχι μέσω ατελείωτου scrolling, αλλά φέρνοντας τους ανθρώπους σε πραγματικές συναντήσεις.

Η γέννηση της ιδέας

Όταν βρέθηκε μόνη σε ένα Σαββατοκύριακο στο πανεπιστήμιο, η van der Vorm συνειδητοποίησε ότι, ενώ υπήρχαν εφαρμογές για φαγητό ή ταινίες, δεν υπήρχε καμία που να δείχνει «πού βρίσκεται ένας φίλος και τι μπορείς να κάνεις μαζί του». Έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας εφαρμογής που θα δίνει κοινωνικά «nudges» – μικρές ωθήσεις για να βγεις από το σπίτι και να συμμετάσχεις σε δραστηριότητες.

Από τη Νέα Υόρκη στο Σάο Πάολο

Το Clyx ιδρύθηκε το 2020, λανσαρίστηκε στο Μαϊάμι το 2022 και επεκτάθηκε στο Λονδίνο το 2023. Σήμερα αριθμεί περίπου 50.000 ενεργούς χρήστες και 200.000 που ανακαλύπτουν εκδηλώσεις γύρω τους. Τον Σεπτέμβριο άνοιξε σε Νέα Υόρκη και Σάο Πάολο, σηματοδοτώντας τη διεθνή του εξάπλωση.

Η εφαρμογή έχει ήδη εξασφαλίσει 14 εκατ. δολάρια χρηματοδότησης από σημαντικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο συγγραφέας Simon Sinek, ο πρώην οδηγός F1 Nico Rosberg, ο συνιδρυτής της Venmo Iqram Magdon-Ismail και ο πρώην επικεφαλής ασφάλειας του Facebook, Chris Kelly.

Social matchmaking και τεχνητή νοημοσύνη

Το Clyx σαρώνει εκδηλώσεις – από συναυλίες έως μαθήματα μαγειρικής – και τις μετατρέπει σε εξατομικευμένες προτάσεις. Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ταιριάξει χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα, λειτουργώντας ως social matchmaking πλατφόρμα. Στόχος δεν είναι να κρατήσει τον χρήστη στην οθόνη, αλλά να τον ωθήσει να βγει έξω.

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Η εφαρμογή χρεώνει μικρό ποσοστό στα εισιτήρια που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας, συνεργάζεται με brands και διοργανώνει δικά της events. Δεν προβάλλει διαφημίσεις τύπου social media. Όπως λέει η ιδρύτρια, «η κοινωνικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι βιολογική ανάγκη».

Η φιλοσοφία

Με σπουδές στην υπολογιστική νευροεπιστήμη, η van der Vorm θεωρεί τη μοναξιά όχι απλώς συναισθηματικό, αλλά βιολογικό πρόβλημα. «Όπως πεινάς για φαγητό, έτσι πεινάς και για επαφή», τονίζει. Το Clyx αυτοπροσδιορίζεται ως «social assistant» – ένας βοηθός κοινωνικής ζωής που ωθεί τους χρήστες να συναντώνται ξανά και ξανά, καλλιεργώντας φιλία και, ενδεχομένως, ρομαντικές σχέσεις.

