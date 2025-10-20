Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδία, όπου ένας 74χρονος άνδρας σκηνοθέτησε τον ίδιο του τον θάνατο, προκειμένου –όπως δήλωσε– να διαπιστώσει ποιοι άνθρωποι τον αγαπούν και τον σέβονται πραγματικά.

Ο ηλικιωμένος οργάνωσε ψεύτικη κηδεία, με νεκρικό φορείο, πομπή και όλες τις λεπτομέρειες μιας παραδοσιακής ινδουιστικής τελετής. Όταν η «κηδεία» ολοκληρώθηκε και οι παρευρισκόμενοι θρηνούσαν, εκείνος σηκώθηκε όρθιος, προκαλώντας σοκ και αμηχανία στους παρευρισκόμενους.

Ο 74χρονος Μόχαν Λαλ είναι βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας από το Κόντσι του κρατιδίου Μπιχάρ. Για να γίνει πιστευτό το κόλπο του, κανόνισε κάποιοι συγγενείς του να μεταφέρουν το σώμα του στον χώρο αποτέφρωσης πάνω σε στολισμένο φορείο, ακολουθώντας όλα τα τελετουργικά μεταξύ των οποίων και η μουσική υπόκρουση.