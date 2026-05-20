Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Ινδία, όπου θα πραγματοποιήσει Κρατική Επίσκεψη.

Η Κρατική Επίσκεψη αποτελεί το ανώτατο επίπεδο επίσημης υποδοχής που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος. Η επίσκεψη έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας κ. Narendra Modi στην Κύπρο, τον Ιούνιο του 2025, και πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο ίδιος προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Πραγματοποιείται, επίσης, σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας και σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ινδία αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς, τεχνολογικούς και γεωπολιτικούς πόλους διεθνώς.

Παράλληλα, η νέα δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και η πρόσφατη πολιτική συμφωνία για Ελεύθερο Εμπόριο ΕΕ και Ινδίας, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την πολιτική της σημασία.

Κεντρικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας Κύπρου και Ινδίας, στο πλαίσιο και της συνέχισης της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 2025 με 2029, το οποίο συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο.

Η διμερής σχέση εισέρχεται σε ένα πιο πρακτικό, πιο θεσμοθετημένο και περισσότερο προσανατολισμένο στην υλοποίηση πλαίσιο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η πολιτική συνεργασία, η οικονομία, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ναυτιλία, η συνδεσιμότητα, η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει δύο βασικούς σταθμούς, τη Μουμπάι και το Νέο Δελχί. Η επιλογή αυτή αποτυπώνει τον διττό χαρακτήρα της επίσκεψης, συνδυάζοντας την οικονομική διπλωματία, τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές επαφές με τις πολιτικές επαφές υψηλού επιπέδου, με στόχο τη θεσμική εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων.

Στη Μουμπάι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χαιρετίσει το Κυπροϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, θα έχει επαφές με Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές, θα παραστεί στα εγκαίνια των Γραφείων Αντιπροσωπείας της Eurobank και θα επισκεφθεί το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας.

Κατά την άφιξή του στη Μουμπάι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί και στο σημείο μνήμης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Taj Mahal Palace, όπου θα καταθέσει στεφάνι, αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης του 2008, ανάμεσά τους και ένας Κύπριος.

Στο Νέο Δελχί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας και, ακολούθως, θα επισκεφθεί το Μνημείο Gandhi, όπου θα καταθέσει στεφάνι.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και ανταλλαγή συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας σε σειρά τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Ινδίας κα Droupadi Murmu, η οποία θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο δείπνο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο οικονομικό σκέλος της επίσκεψης. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύει πολυπληθής επιχειρηματική αποστολή, γεγονός που αποτυπώνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα της επίσκεψης και τη στόχευση για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η στόχευση αφορά τομείς, όπως οι επενδύσεις, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η τεχνολογία, η καινοτομία, η ναυτιλία, η αμυντική βιομηχανία και η συνδεσιμότητα.

Σημαντική θέση στις συζητήσεις θα έχει και ο Διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, ο IMEC. Για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο IMEC αποτελεί στρατηγική ευκαιρία να μετατραπεί η γεωγραφική θέση της χώρας μας σε ευρωπαϊκό πλεονέκτημα. Η Κύπρος μπορεί να έχει ρόλο στη ναυτιλία, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην ενέργεια, στις ψηφιακές υποδομές, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στην περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία επιβεβαιώνει τη διαχρονική πολιτική εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, τη σταθερή στήριξη της Ινδίας στις θέσεις αρχών για το Κυπριακό και την κοινή βούληση για ενίσχυση μιας σχέσης που αποκτά πλέον πιο ουσιαστικό οικονομικό και γεωπολιτικό περιεχόμενο.

Πρόκειται για μια επίσκεψη με σαφή πολιτική σημασία και συγκεκριμένη στόχευση. Υπηρετεί τη σταθερή επιδίωξη της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι παρούσα εκεί όπου διαμορφώνονται οι νέες οικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές συνδέσεις, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως αξιόπιστο εταίρο, ευρωπαϊκό κόμβο και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ινδίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανατολικής Μεσογείου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στο επιχειρηματικό σκέλος συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και μέλη της επιχειρηματικής αποστολής.