Καθηγήτρια μαθηματικών στην Αργεντινή βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών της, τοποθετώντας φωτογραφίες του Λιονέλ Μέσι!

Πρόκειται για την Καμίλα Μπραμπίγα από το Μπουένος Άιρες προφανώς ποδοσφαιρόφιλη και μεγάλη θαυμάστρια του σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά και με ζήλο για τη δουλειά της.

Έτσι όταν κάποιος μαθητής της έχει γράψει καλά στο τεστ που έχει βάλει, τότε θα βρει στο γραπτό του μια φωτογραφία του Μέσι να χαμογελά. Αν όμως δεν τα έχει πάει καλά, τότε ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι εμφανίζεται ανάλογα στη φωτογραφία, απογοητευμένος ή να κάνει κάποια γκριμάτσα!

Δείτε το σχετικό βίντεο από το tiktok:

iefimerida.gr