Στο Google Maps εντοπίζεται ένα μικροσκοπικό νησί στο Ιλινόις, γνωστό ως “Volvo Island”, όπου εδώ και 13 χρόνια παραμένει παρκαρισμένο ένα ασημί Volvo S80, αποτελώντας πλέον ένα ιδιότυπο “τουριστικό αξιοθέατο”.

Το νησί βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή Rutland Township, μια πόλη στην κομητεία LaSalle (Ιλινόις) όπου ζουν μόλις 3.700 άνθρωποι.

Τουριστικά αξιοθέατα δεν υπάρχουν εκεί, πέρα από το προαναφερθέν Νησί Volvo, το οποίο έχει γίνει ένα είδος υποχρεωτικής στάσης για όποιον περνάει από την περιοχή.

Πώς το αυτοκίνητο βρέθηκε στη μέση της λίμνης

Το νησί είναι τόσο όσο μεγάλο για να χωρέσει το αυτοκίνητο που βρίσκεται εκεί ακούνητο από το 2012. Δεν κατέληξε εκεί μετά από πλημμύρα, ούτε εγκαταλείφθηκε. Αντίθετα, τοποθετήθοε επί τούτου, μια ιδέα του ιδιοκτήτη του αμαξιού Scott Mann, έναν άνδρα που ζει στην κοντινή Οτάβα και ο οποίος είναι ιδιοκτήτης συνεργείων αυτοκινήτων στην περιοχή. Η λίμνη δεν υπήρχε πάντα εκεί, προέκυψε μετά από μια πλημμύρα.

Όταν δημιουργήθηκε η λίμνη, υπήρχε μια λωρίδα γης που συνέδεε το νησί με τη γύρω περιοχή. Ουσιαστικά, υπήρχε μια χερσόνησος.

Και τότε ο Mann είχε την ιδέα να παρκάρει το Volvo του στην άκρη της χερσονήσου και να κόψει τη σύνδεση του νησιού, χρησιμοποιώντας έναν εκσκαφέα.

Το αρχικό σχέδιο ήταν να διεξαχθεί ένα είδος διαδικτυακού διαγωνισμού, όπου οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να μαντέψουν πώς κατέληξε το αυτοκίνητο στο νεοσχηματισμένο νησάκι. Αφού το σκέφτηκε καλά, ωστόσο, αποφάσισε να μην διοργανώσει διαγωνισμό επειδή κάποιος θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρά. Κάποιος περίεργος, μάλιστα, θα μπορούσε να προσπαθήσει να διασχίσει την τεχνητή λίμνη για να φτάσει στο αυτοκίνητο, μια επικίνδυνη κίνηση, δεδομένου ότι το βαθύτερο σημείο φτάνει τα 12 μέτρα και υπάρχει ένα μάλλον επικίνδυνο σκαλοπάτι.

Παρά τα πάντα, ο Σκοτ ​​αποφάσισε να αφήσει το Volvo του εκεί. Η ιστορία του αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο στο νησί γρήγορα κέρδισε ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ, ειδικά χάρη στο διαδίκτυο και το Volvo Island αναβαθμίστηκε σε «τουριστικό αξιοθέατο» στους Χάρτες Google μόλις τρία χρόνια μετά το τολμηρό παρκάρισμα. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εμφάνιση του Volvo Island στην εφαρμογή Χάρτες Google στις συντεταγμένες 41.35474, -88.79789 στην πόλη Ράτλαντ.

