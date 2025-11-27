Ένα εντυπωσιακό βίντεο από το Παρίσι, με έντονο χριστουγεννιάτικο χρώμα, έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα. Το υλικό, που ανάρτησε στο TikTok ο χορευτής Jikamanu πριν από τρεις ημέρες, έχει ήδη συγκεντρώσει 12,9 εκατομμύρια προβολές και διαδίδεται σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο καταγράφεται η αυθόρμητη αντίδραση του πλήθους στους δρόμους του νυχτερινού Παρισιού όταν ξεκίνησε η πρώτη χιονόπτωση της χρονιάς, ενώ ο Jikamanu εμφανίζεται αιφνιδιάζοντάς τους με ένα τεράστιο ηχείο.
Ο κόσμος, που είναι συγκεντρωμένος σε ένα πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ του Παρισιού, ξεκινά να χορεύει ξέφρενα και να τραγουδά υπό τους ήχους του απόλυτου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «All i want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ.
Κάποιοι φαίνεται να φορούν μπουφάν, κασκόλ και σκουφιά, ενώ άλλοι κρατούν το ποτό τους ή τα ψώνια τους, αλλά όλοι μαζί χοροπηδούν χαρούμενα, γελούν και διασκεδάζουν με την ψυχή τους.
«Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;» γράφει η λεζάντα του βίντεο, ενώ πάνω του αναφέρει «Pov: Χορεύοντας κάτω από το χιόνι στο Παρίσι;».
@jikamanu
Est-il possible d’apporter la joie et la bonne humeur à Paris ? 😂❄️♬ son original – Jikamanu
Ο ίδιος χορευτής έχει ανεβάσει πολλά ακόμη βίντεο, που προσκαλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στα χορευτικά του δρόμου τύπου flashmob.
@jikamanu
The heart on the car at the end gives me hope again 🙏🏾❤️📈❄️♬ son original – Jikamanu