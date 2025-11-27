Ένα εντυπωσιακό βίντεο από το Παρίσι, με έντονο χριστουγεννιάτικο χρώμα, έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα. Το υλικό, που ανάρτησε στο TikTok ο χορευτής Jikamanu πριν από τρεις ημέρες, έχει ήδη συγκεντρώσει 12,9 εκατομμύρια προβολές και διαδίδεται σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο καταγράφεται η αυθόρμητη αντίδραση του πλήθους στους δρόμους του νυχτερινού Παρισιού όταν ξεκίνησε η πρώτη χιονόπτωση της χρονιάς, ενώ ο Jikamanu εμφανίζεται αιφνιδιάζοντάς τους με ένα τεράστιο ηχείο.

Ο κόσμος, που είναι συγκεντρωμένος σε ένα πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ του Παρισιού, ξεκινά να χορεύει ξέφρενα και να τραγουδά υπό τους ήχους του απόλυτου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «All i want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ.

Κάποιοι φαίνεται να φορούν μπουφάν, κασκόλ και σκουφιά, ενώ άλλοι κρατούν το ποτό τους ή τα ψώνια τους, αλλά όλοι μαζί χοροπηδούν χαρούμενα, γελούν και διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

«Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;» γράφει η λεζάντα του βίντεο, ενώ πάνω του αναφέρει «Pov: Χορεύοντας κάτω από το χιόνι στο Παρίσι;».

@jikamanu Est-il possible d’apporter la joie et la bonne humeur à Paris ? 😂❄️ ♬ son original – Jikamanu

Ο ίδιος χορευτής έχει ανεβάσει πολλά ακόμη βίντεο, που προσκαλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στα χορευτικά του δρόμου τύπου flashmob.

@jikamanu The heart on the car at the end gives me hope again 🙏🏾❤️📈❄️ ♬ son original – Jikamanu

