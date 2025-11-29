Το πρώτο πλυντήριο ανθρώπων, είναι πλέον διαθέσιμο για τους καταναλωτές στην αγορά της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας, μετά τα εντυπωσιακά αποκαλυπτήρια του στην Παγκόσμια Έκθεση της Οσάκα.

Οι χρήστες ξαπλώνουν στο θάλαμο, κλείνουν το καπάκι και καθαρίζονται όπως ακριβώς τα ρούχα σε ένα πλυντήριο ρούχων – αλλά χωρίς το στύψιμο – ενώ παίζει εκείνο μουσική.

Ένα πρωτότυπο μοντέλο της συσκευής, που ονομάζεται «το πλυντήριο του μέλλοντος για ανθρώπους», προσέλκυσε τεράστιες ουρές στην εξαμηνη έκθεση που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο στην Οσάκα, αφού υποδέχτηκε πάνω από 27 εκατομμύρια επισκέπτες.

Η συσκευή, που κατασκευάστηκε από την ιαπωνική εταιρεία Science, είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση ενός προϊόντος που είχε παρουσιαστεί την τελευταία φορά που η Οσάκα φιλοξένησε την έκθεση, το 1970.

«Ο πρόεδρος της εταιρείας μας εμπνεύστηκε από αυτό όταν ήταν 10χρονο αγόρι», δήλωσε η εκπρόσωπος της Science, Sachiko Maekura, στο AFP.

«Δεν πλένει μονάχα το σώμα σας αλλά και τη ψυχή σας»

Το πλυντήριο «δεν πλένει μόνο το σώμα σας, αλλά και την ψυχή σας», πρόσθεσε, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τους καρδιακούς παλμούς και άλλα ζωτικά σημεία των χρηστών.

Αφού μια αμερικανική εταιρεία ξενοδοχείων επικοινώνησε με την Science για να δει αν το πρωτότυπο θα μπορούσε να εμπορευματοποιηθεί, η εταιρεία αποφάσισε να το διαθέσει στην αγορά.

Ένα ξενοδοχείο στην Οσάκα αγόρασε την πρώτη μηχανή και ετοιμάζεται να προσφέρει την υπηρεσία πλύσης στους επισκέπτες του ξενοδοχείου, είπε η εκπρόσωπος.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η λιανική τιμή θα είναι 60 εκατομμύρια γιεν (332.000 ευρώ) αλλά θα παρασκευαστούν μόνο 50 συσκευές.

