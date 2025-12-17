Σε σοβαρό κίνδυνο βρέθηκε μια νεαρή τουρίστρια στην Κολομβία, όταν παραλίγο να πέσει θύμα ληστείας, με την αντίδραση του συντρόφου της να γίνεται viral στο διαδίκτυο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το τρομακτικό περιστατικό δείχνει ένα νεαρό ζευγάρι τουριστών να συνομιλεί στην είσοδο κτιρίου, πιθανότατα τράπεζας ή ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, όταν εμφανίζεται ένας δράστης κρατώντας αντικείμενο που μοιάζει με όπλο, πιθανώς μαχαίρι.

Ο άνδρας απειλεί τη γυναίκα και επιχειρεί να της αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα, ωστόσο εκείνη αντιδρά, σπρώχνοντάς τον και γρατζουνίζοντας τον, προσπαθώντας να αποτρέψει τη ληστεία.

Η viral σκηνή από την απόπειρα ληστείας τουριστών

Ωστόσο, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η στάση του συντρόφου της ο οποίος φαίνεται να κρύβεται πίσω από έναν τοίχο, αδυνατώντας να παρέμβει.Παρά την προφανή ανάγκη για βοήθεια, ο σύντροφός της παρέμεινε αδρανής προφανώς τρομοκρατημένος.

Ένας άλλος άντρας προσπαθεί να παρέμβει αλλά τελικά υποχωρεί, αφήνοντας τη γυναίκα να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της για κάποια δευτερόλεπτα, δείχνοντας αξιοσημείωτο θάρρος. Τελικά, ένας περαστικός ορμάει και χτυπά τον κακοποιό με ένα κράνος μοτοσικλέτας. Τρεις ακόμη περαστικοί συσπειρώνονται, ακινητοποιούν τον δράστη και τον ακινητοποιούν στο έδαφος, ενώ το ζευγάρι των τουριστών χάνεται από το πλάνο.

Βροχή τα σχόλια στο διαδίκτυο

Η συμπεριφορά του συντρόφου της δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό του διαδικτύου.

Οι χρήστες σχολίασαν ειρωνικά τη δειλία του: « μμμ όχι ο ορισμός του ιππότη με την λαμπρή πανοπλία» ή «περιμένετε να δει ο πατέρας της το βίντεο».

Τα σχόλια σε πλατφόρμες όπως το X και το Reddit γελοιοποίησαν την αδράνεια του, ενώ παράλληλα επαίνεσαν τη γενναιότητα της γυναίκας και την αντίδραση των περαστικών.

Hmmm not my definition of a knight in shining armor! — Trish Smothers (@tasmothers) December 15, 2025

Sure looks like he ran away!!! What a pathetic excuse for a "Man". — theodore m dance (@teddance1956) December 15, 2025

Wait till her dad sees that — Dave Slick (@dave_slick3) December 14, 2025

Did that dude just run and leave that woman there to fight that nutjob off alone? — SheepDog Society LLC (@SDSLLC_USA) December 8, 2025

