Ο Αμερικανός αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό, φτάνοντας στην κορυφή του πύργου ύψους 508 μέτρων περίπου 90 λεπτά μετά την εκκίνησή του.

Alex Honnold taking a selfie at the top of Taipei 101 after free soloing the skyscraper.



UNBELIEVABLE!!! #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/FuRNBKTDDM January 25, 2026

Χρησιμοποίησε μικρά εξογκώματα σε σχήμα L ως πατήματα, έκανε ελιγμούς γύρω από τις πλευρές κατασκευών που προεξείχαν από τον πύργο και αφού πέρασε το πιο δύσκολο κομμάτι, που ήταν οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος, έκανε ένα σύντομο διάλειμμα.

Η ελεύθερη μοναχική ανάβαση στο εμβληματικό κτίριο στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix ενώ είχε αναβληθεί ήδη για 24 ώρες λόγω βροχής.

Η ανάβαση προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά και προβληματισμό σχετικά με τις ηθική πλευρά της απόπειρας υψηλού κινδύνου σε ζωντανή μετάδοση.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM January 25, 2026

Ο Χόνολντ δεν είναι ο πρώτος ορειβάτης που ανέβηκε στον ουρανοξύστη, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί. Ο Γάλλος ορειβάτης Αλέν Ρομπέρ ανέβηκε στο κτίριο την ημέρα των Χριστουγέννων του 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

Πηγή: Associated Press / ertnews.gr