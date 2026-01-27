Με χιουμοριστική διάθεση εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε κωμική εκδήλωση στο Λονδίνο, προκαλώντας γέλια στο κοινό όταν φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator, μιμούμενος τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Στάρμερ ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης «The Political Party Live» στο Duchess Theatre, όπου παραχώρησε συνέντευξη μπροστά στο ακροατήριο.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο TikTok, του δίνουν ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία φορά αμέσως, λέγοντας «Bonjour», σε μια εμφανή αναφορά στον Μακρόν.

Αναφορά στο Νταβός και το «Top Gun»

Το στιγμιότυπο παραπέμπει στην πρόσφατη εμφάνιση του Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου είχε τραβήξει την προσοχή φορώντας εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου.

Ο Στάρμερ, μάλιστα, έσπασε πλάκα με τον Μακρόν στην ανάρτησή του, προσθέτοντας τη λεζάντα «Talk to me, Goose» – ατάκα από την ταινία Top Gun, η οποία συνέβαλε στη δημοτικότητα του συγκεκριμένου τύπου γυαλιών.

Το αστείο προκάλεσε γέλια στο κοινό του Γουέστ Εντ με τον Στάρμερ να λέει στον παρουσιαστή της εκπομπής Ματ Φορντ ότι θα μπορούσε να τα φορέσει ακόμη και σε διεθνείς συνόδους. Λίγο αργότερα, πάντως, αστειεύτηκε ότι χρειαζόταν τα κανονικά του γυαλιά οράσεως, ειδάλλως δεν θα μπορούσε να βλέπει στο Κοινοβούλιο.

