Φαίνεται παράδοξο, όμως η αλήθεια δεν κρύβεται. Οι προτάσεις της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για την τόσο πολύ διαφημισθείσα φορολογική μεταρρύθμιση ωφελεί κυρίως τους προνομιούχους που έχουν εισοδήματα €80.000.

Στη σχεδόν μισό αιώνα (49) χρόνια συνδικαλιστική μου πορεία στην οποία τα 43 χρόνια στην ανώτερη και ανώτατη ηγεσία της ΣΕΚ και στα 20 χρόνια μετά την αφυπηρέτηση μου που αρθρογραφώ, σε όλες ανεξαίρετα τις παρεμβάσεις μου, τις υποστήριζα με παραδείγματα και υπέβαλλα και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό θα πράξω και τώρα, αφού υπενθυμίσω ότι η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το 2002 με υπουργό Οικονομικών τον Τάκη Κληρίδη, δηλαδή, πριν 23 χρόνια.

Στις τελευταίες Προεδρικές εκλογές οι τρεις βασικοί υποψήφιοι ορθώς υποσχέθηκαν φορολογικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα ο εκλεγείς Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης υποσχέθηκε αφορολόγητο για τα φυσικά πρόσωπα €24.500.

Και ενώ αναμέναμε την υλοποίηση της δέσμευσης του Προέδρου για αφορολόγητο €24.500 και τούτο γιατί η οικονομία όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά έχουμε τον ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο μισό, ο πληθωρισμός είναι ο κατώτερος στην Ευρωζώνη και η ανεργία έπεσε κάτω του 5%, μας προτείνει αφορολόγητο €20.500.

Είναι με αυτή τη συμπεριφορά, να μη εφαρμόζουν τις υποσχέσεις τους, που οι πολιτικοί μας εκτρέφουν…Φειδία και δηλητηριάζουν την κυπριακή κοινωνία.

Επιπρόσθετα οι αλλαγές που εισηγείται η Κυβέρνηση, έχουν σαν αποτέλεσμα οι με τρείς και τέσσερεις συντάξεις, όσοι αξιωματούχοι του κράτους, διετέλεσαν και υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως, Πρόεδροι, Υπουργοί, Βουλευτές, Δήμαρχοι, πρόεδροι και μέλη κρατικών επιτροπών και οι διευθυντές τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα που είναι οι προνομιούχοι της Κυπριακής Κοινωνίας, να έχουν και το μεγαλύτερο όφελος.

Και τούτο γιατί π.χ., η Κυβέρνηση εισηγείται τις ακόλουθες κλίμακες.

Αφορολόγητο €20.500. Από €20.501 – €30.000, 20% από €30.001- €40.000 25% από €40.001-€80.000 30% και από €80.001 και άνω 35%.

Με τις πιο πάνω κλίμακες έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα. Φυσικό πρόσωπο, μισθωτός ή αυτοεργοδοτούμενος με φορολογητέο εισόδημα €25.000 έχει όφελος €200, με φορολογητέο εισόδημα €35.000 έχει όφελος €300, με φορολογητέο εισόδημα €45.000 έχει όφελος €485, ενώ αυτός με φορολογητέο εισόδημα €80.000 θα έχει όφελος €1.485. Επιπρόσθετα η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εισηγείται φοροαπαλλαγές €1.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Με άλλα λόγια όσοι αμείβονται μέχρι €24.000 και άρα δεν φορολογούνται (αφαιρούνται οι εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στο ΓεΣΥ) έστω και εάν έχουν τρία παιδιά, δεν παίρνουν τίποτε ενώ αυτοί που τα φορολογητέα εισοδήματα τους είναι πάνω από €60.000 έχουν όφελος €900. Αυτό όμως δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη αλλά κατάφορη κοινωνική αδικία.

Για άρση αυτής της αδικίας ο Πρόεδρος οφείλει.

Α) Να εφαρμόσει αυτό που ο ίδιος εξήγγειλε, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ €24.500.

Σε τέτοια περίπτωση οι κλίμακες θα μπορούσε να ήταν – Αφορολόγητο €24.500, από €24501 – €35.000 20%, €35001 – €45.000 25%, €45001 – €65.000 30% και €65001 και άνω 35%. Το αποτέλεσμα θα ήταν, φορολογούμενος με φορολογητέο εισόδημα €25.000 θα είχε όφελος €1.000, με εισόδημα €35.000 όφελος €1350, με εισόδημα €45.000 όφελος €1.800, με εισόδημα €65.000 και άνω €2.050.

Β) Να εισαγάγει το θεσμό του επιδόματος τέκνου, όπως έπραξαν όλες οι προοδευτικές κυβερνήσεις, με €300 για κάθε παιδί. Με αυτή τη λύση όλοι ανεξαίρετα και ο χαμηλόμισθος που το εισόδημα τους δεν φορολογείται και έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα θα πάρουν €900 και ο υψηλόμισθος δεν θα αδικηθεί και θα πάρει και αυτός €900.

Ας ελπίσουμε ότι η Κυβέρνηση θα κάνει δεύτερες σοφότερες σκέψεις το δε Συνδικαλιστικό κίνημα θα αγωνιστεί για μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα ωφελεί τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες.

*Τέως Γ. Γρ. ΣΕΚ