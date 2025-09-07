Σε ακόμα μια πονεμένη ιστορία κινδυνεύει να καταλήξει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Με όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες κανένας δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος για επανεκκίνηση των διαδικασιών για υλοποίηση ενός έργου τεράστιας στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για την Κύπρο.

Δυστυχώς, Κύπρος και Ελλάδα αδυνατούν να συνεννοηθούν, για να υλοποιήσουν ένα ενεργειακό σχεδιασμό που χρηματοδοτεί η ΕΕ με 657 εκ. ευρώ και οι δύο χώρες πρόβαλλαν και προωθούσαν με τα πιο κολακευτικά λόγια.

Όπως γίνεται σήμερα φανερό, η ασυνεννοησία, η καχυποψία, η έλλειψη ειλικρίνειας και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην Κύπρο, διαδραμάτισαν κυρίαρχο ρόλο στο να φτάσουμε στο λυπηρό σημείο που είμαστε σήμερα. Τα κακά για το έργο αυτό ξεκίνησαν από την αρχή, όταν για μήνες δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών και να υπάρξει συμφωνία.

Ύστερα, προέκυψαν ανυπέρβλητα προβλήματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας και χρειάστηκε η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυρ. Μητσοτάκη για να υπάρξει διμερής συμφωνία. Μετά απ’ όλα αυτά, που ενέτειναν την καχυποψία μεταξύ των δύο μερών, ήρθε η άρνηση του υπουργού Οικονομικών να εγκρίνει την αποδέσμευση των 25 εκ. ευρώ προς τον φορέα υλοποίησης του έργου (ΑΔΜΗΕ), κάτι που αποτελούσε υποχρέωση και δέσμευση της Κύπρου στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα.

Η αρνητική στάση του υπουργού Οικονομικών σημειώθηκε σε μια περίοδο που η Αθήνα εξέφρασε την πρόθεση της να προχωρήσει στις ερευνητικές εργασίες στο Αιγαίο για το έργο, ανεξάρτητα από τις όποιες αντιδράσεις της Τουρκίας. Μάλιστα, μέλη της κυβέρνησης της Ελλάδας εξέφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους με τη στάση της κυπριακής κυβέρνησης και την καλούσαν να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να συνεννοηθούν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την καταβολή της συνεισφοράς της Κύπρου στο έργο, μπήκε σφήνα στο θέμα η ποινική έρευνα της Εισαγγελίας της ΕΕ για το καλώδιο. Τη διεξαγωγή έρευνας αποκάλυψε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στην Αθήνα μέχρι στιγμής δηλώνουν άγνοια για την έρευνα, ενώ αφήνουν να νοηθεί ότι εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, αποκλείεται να αφορά την περίοδο που ανέλαβε το έργο ο ΑΔΜΗΕ, δηλαδή μετά τον Οκτώβριο του 2023, κάτι που επιβεβαιώνεται και από σχετική αποκάλυψη του “Φιλελεύθερου”.

Όπως αντιλαμβάνεστε και γι’ αυτό το έργο έγιναν όλα τα λάθη που μπορούσαν να γίνουν. Ο για μήνες “διάλογος κωφών” μεταξύ των δύο χωρών ήταν σε ημερησία διάταξη. Αυτή την ώρα, ίσως να μην είναι χρήσιμο να πούμε ποιος ευθύνεται περισσότερο και ποιος λιγότερο. Μπορούμε, όμως, με βεβαιότητα να πούμε ότι αν εγκαταλειφθεί το έργο:

Η Κύπρος θα χάσει ακόμα ένα στρατηγικό, πολυσήμαντο και αναγκαίο ενεργειακό έργο.

Η Κύπρος θα απωλέσει τη χρηματοδότηση της ΕΕ, συνολικό ποσό 657 εκ. ευρώ για ένα ζωτικό ενεργειακό έργο.

Η Κύπρος θα συνεχίσει να είναι ηλεκτρικά απομονωμένη από το δίκτυο της Ευρώπης.

Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο θα συνεχίσουν να είναι στα ύψη.

Η Κύπρος θα συνεχίσει να έχει διακοπές ρεύματος, λόγω μη επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα:

Η Κύπρος αποδεικνύεται ως μη αξιόπιστη χώρα σε μεγάλα έργα κοινού ενδιαφέροντος με άλλες χώρες.

Η Κύπρος χάλασε τις σχέσεις της με την Ελλάδα

Η Κύπρος χάνει την ευκαιρία να συνδεθεί περισσότερο με το Ισραήλ.

Η Τουρκία θα προχωρήσει να ενώσει ηλεκτρικά τα κατεχόμενα μαζί της.

Όλα αυτά και πολλά άλλα θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της οριστικής εγκατάλειψης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αν δεν προχωρήσει το έργο, η χώρα που θα έχει το μεγαλύτερο κόστος θα είναι η Κύπρος και όχι η Ελλάδα και το Ισραήλ.

Και οι απλές απορίες των πολιτών είναι οι εξής:

Γιατί δεν μπόρεσαν Κύπρος και Ελλάδα να συνεννοηθούν και να βρουν σημεία επαφής για ένα τόσο σημαντικό έργο;

Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που δημιούργησαν όλο αυτό το αρνητικό σκηνικό που απειλεί με ναυάγιο το έργο;

Γιατί ζητήσαμε τη συνδρομή της Ελλάδας και του ΑΔΜΗΕ για να αναλάβει το έργο, αφού στην ουσία είμαστε διστακτικοί;

Τι θα γίνει τώρα με το κόστος, τις διακοπές και τα άλλα προβλήματα με τον ηλεκτρισμό;

Πως θα διαχειριστούμε όλες τις επιπτώσεις (πολιτικές, οικονομικές, ενεργειακές) που δημιουργεί η εγκατάλειψη του καλωδίου;

Τι θα γίνει αν η Τουρκία προχωρήσει σε ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη ενός πιθανού νέου φιάσκου με έργο υποδομής;

Οι απαντήσεις προς τους πολίτες θα πρέπει να δοθούν από όσους θεωρούν τους εαυτούς τους αρμόδιους ή ενεπλάκησαν με την ηλεκτρική διασύνδεση…